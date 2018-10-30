Лучшие аферы авторынка: как украинцам продают машины-двойники

В Украине увеличилось число преступных схем с автомобилями-двойниками из-за отсутствия открытых баз данных с VIN-кодами машин.

В 2017 году украинские правоохранители обнаружили 1201 автомобиль с поддельным VIN-кодами (уникальный номер автомобиля. — Ред.), пишет "Опендатабот".

Самая популярная схема с VIN-номерами - присвоение номера одной ранее разбитой машины нелегально ввезенному в Украину автомобилю-двойнику. Он продается по генеральной доверенности новому владельцу. Водитель узнает о том, что стал жертвой аферистов, только при проверке полицией техпаспорта автомобиля. В подобной ситуации машина подлежит конфискации и вернуть ее практически нереально.

По словам основателя "Опендатабот" Алексея Иванкина, при приобретении у украинцев нет возможности бесплатно проверить VIN-номер автомобиля. "Многие становятся жертвами мошенников, которые занимаются уголовным автобизнесом. Мы считаем, что МВД может открыть данные о VIN-номера и защитить граждан от подобных ситуаций", — настаивает специалист.

Кстати, риск постарадать от мошенников и приобрести автомобиль-двойник существенно снижается, если при оформлении покупки автомобиля обратиться в МРЭО, а не ограничиваться оформлением генеральной доверенности.

Недавно суд арестовал автомобиль марки БМВ-525, который имел поддельный VIN-номер. Владелец утверждает, что приобрел этот автомобиль вместе со свидетельством лишь год назад.