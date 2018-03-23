Лучше прогнозов: в Украине рассказали о темпах роста экономики

Рост валового внутреннего продукта Украины за 2017 год превзошел большинство прогнозов и составил 2,5%.

"Имея финальную цифру ВВП, мы посчитали соотношение государственного и гарантированного долга к ВВП и видим, что первый раз с 2011 года этот процент уменьшился и стал приближаться к "безопасному" значению в 60%", – пишет в Facebook заместитель министра финансов Юрий Буца.

По его словам, основной причиной этого является низкий уровень дефицита бюджета и, как следствие, меньшая потребность в заимствованиях.

"Существенный рост соотношения долга к ВВП в 2014 году произошел в основном благодаря последовательной политике фанатов "доллара по 8", что привело к резкой девальвации, когда валютных резервов не хватило", – сообщил заместитель министра финансов.

Буца отметил, что нынешняя монетарная политика НБУ вместе с политикой Минфина по уменьшению валютной компоненты государственного долга минимизирует риски повторения такого сценария в будущем.

Напомним, 7 декабря Верховная Рада приняла проект Государственного бюджета Украины на 2018 год, в котором рост реального ВВП закладывался на уровне 3%.

Как сообщал "Обозреватель", ранее премьер-министр Владимир Гройсман отмечал, что рост валового внутреннего продукта Украины может достигнуть более 3%.