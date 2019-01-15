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''Лучше бы в открытую воровали!'' Россиян разозлило новое решение Путина

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Россиянам для преодоления бедности не хватает 800 млрд рублей (около 335 млрд гривен) в год.

В то же время в России планируют создать сверхтяжелую ракету "Енисей" за один триллион рублей (около 418 млрд гривен), пишет в Twitter блогер Усы Пескова.

Соответствующая информация разозлила пользователей сети.

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"Сделайте такую ракету, чтобы погрузить туда всех кремлинских и иже с ними. И – в рай, пусть там себе места занимают", – заявила Ju Mo.

"Не ракету, а новый мультфильм про ракету", – иронизирует UncleKOT.

"‏Все как в КНДР", – отметил The Monolith.

"Лучше бы в открытую воровали, чем так п***еть", – резюмировал President Luther.

''Лучше бы в открытую воровали!'' Россиян разозлило новое решение Путина

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Минэкономразвития РФ признали, что из-за санкций, запрета валютных операций для госбанков и роста цен на нефть инфляция превысит официальный прогноз в 3,4%, а стоимость доллара может составить 70 руб/$.

При этом российские аналитики еще более пессимистичны в оценках. Они уверены, что в начале 2019 года россиян может ждать инфляционный шок.

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Место
Россия
Тег
Новости России
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