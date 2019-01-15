''Лучше бы в открытую воровали!'' Россиян разозлило новое решение Путина

Россиянам для преодоления бедности не хватает 800 млрд рублей (около 335 млрд гривен) в год.

В то же время в России планируют создать сверхтяжелую ракету "Енисей" за один триллион рублей (около 418 млрд гривен), пишет в Twitter блогер Усы Пескова.

Соответствующая информация разозлила пользователей сети.

"Сделайте такую ракету, чтобы погрузить туда всех кремлинских и иже с ними. И – в рай, пусть там себе места занимают", – заявила Ju Mo.

"Не ракету, а новый мультфильм про ракету", – иронизирует UncleKOT.

"‏Все как в КНДР", – отметил The Monolith.

"Лучше бы в открытую воровали, чем так п***еть", – резюмировал President Luther.

11 января 2019: Россия создаст ракету за триллион рублей



15 января 2019: pic.twitter.com/bHURpkwLN2 — Усы Пескова (@Sandy_mustache) 15 января 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Минэкономразвития РФ признали, что из-за санкций, запрета валютных операций для госбанков и роста цен на нефть инфляция превысит официальный прогноз в 3,4%, а стоимость доллара может составить 70 руб/$.

При этом российские аналитики еще более пессимистичны в оценках. Они уверены, что в начале 2019 года россиян может ждать инфляционный шок.

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