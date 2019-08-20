"Лучше бы Украине оставили!" В Крыму резко выступили против "русского мира"

В оккупированном Крыму депутат Государственной думы России Михаил Шеремет предложил рассмотреть вопрос закрытия химзаводов на севере полуострова, что резко раскритиковали местные жители.

В частности, крымчане отмечают, что лучше бы РФ не оккупировала украинский полуостров, сообщает в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым25%.

"Лучше бы Украине оставили. Там хоть знают, что с ним делать. И границу провести не посередине кислотонакопителя", – заявила Мария Смирнова.

"В госдуре предложили закрыть химзаводы на севере Крыма. Армянск комментирует", – резюмировала блогер.

В госдуре предложили закрыть химзаводы на С. Крыма

Армянск комментирует pic.twitter.com/35fciNZMn2 — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 18 августа 2019 г.

Напомним, что в ночь с 23 на 24 августа 2018 года в районе Армянска и Красноперекопска в аннексированном Крыму произошел выброс неизвестного вещества. Жители Армянска жаловались в социальных сетях на то, что их травят. У людей першило в горле, внезапно появилась слабость, а кожа покрывалась сыпью.

Оккупационные "власти" были вынуждены эвакуировать из накрытого химическим выбросом города детей. Вскоре стало известно, что "химатака" из полуострова добралась и до материковой части Украины.

14 сентября в городе ввели режим чрезвычайной ситуации. Однако уже 23 числа его отменили Позже жители рассказали, что дышать стало легче, но они испытывали головную боль и перепады давления.

6 октября стало известно, что выброс химических веществ из кислотонакопителя завода "Крымский титан" продолжился, из-за чего даже военные начали уезжать из города.

Госдума предложила рассмотреть вопрос закрытия химзаводов на севере полуострова

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 октября представитель завода признался, что не понимает природы уничтожения флоры и плохого самочувствия населения Армянска.

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