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Лосось, бифштекс и "царский" салат: чем и за сколько питаются депутаты в Раде

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В Верховной Раде Украины стандартный обед в местных столовых обойдется в среднем в 100-150 гривен.

В частности, стоимость салатов в парламенте стартует с отметки 10 гривен, свидетельствует публикация "Украинской правды".

К примеру, салат из морской капусты с горошком обойдется в 12,8 гривни, селедка под шубой – 20,9 гривни, салат "царский" с семгой – 74,5 гривни, а салат "салмон" – 217,8 гривни.

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В качестве второго блюда депутатам предлагают картофельные зразы с капустой и грибами за 27 гривен, жаренную курицу – 25,8 гривни, отбивные из индейки – 41,6 гривни.

Из более дорогих блюд в наличии есть шашлык из семги и судака – 106,7 гривни, утиная грудка – 129,5 гривни и запеченный лосось – 160,2 гривни.

"В отличие от столовой в АП, в парламенте не продают алкоголя или сигарет. Поэтому, если депутатам очень хочется выпить, приходится либо идти в другое место, или прибегать к хитрости и проносить бутылку с собой", – отметили журналисты.

Стало известно, чем и за сколько питаются депутаты в Раде

Стало известно, чем и за сколько питаются депутаты в Раде

"Украинская правда"

Стало известно, чем и за сколько питаются депутаты в Раде

Стало известно, чем и за сколько питаются депутаты в Раде

"Украинская правда"

Стало известно, чем и за сколько питаются депутаты в Раде

Стало известно, чем и за сколько питаются депутаты в Раде

"Украинская правда"

Стало известно, чем и за сколько питаются депутаты в Раде

Стало известно, чем и за сколько питаются депутаты в Раде

"Украинская правда"

Смотрите видео с 07:45:

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее 176 нардепов получили 32,6 млн грн из государственного бюджета для компенсации стоимости аренды жилья или найма гостиничного номера.

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Место
Украина
Тег
Верховная Рада Украины
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Закон Порядок
Закон Порядок
обоз начал парафинить свинарник перед выборами.смешно.
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Украинец Сергей
Украинец Сергей
Петров Александр,чмо дырявое,научись читать прежде,что-то комментировать.
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Петров Александр
Петров Александр
Украинец Сергей, то, что ты дерьмо-это понятно. Ха-ха. Да, и то, что у тебя хаос в башке, тоже сомнений не вызывает. Ха-ха.
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