Лосось, бифштекс и "царский" салат: чем и за сколько питаются депутаты в Раде

В Верховной Раде Украины стандартный обед в местных столовых обойдется в среднем в 100-150 гривен.

В частности, стоимость салатов в парламенте стартует с отметки 10 гривен, свидетельствует публикация "Украинской правды".

К примеру, салат из морской капусты с горошком обойдется в 12,8 гривни, селедка под шубой – 20,9 гривни, салат "царский" с семгой – 74,5 гривни, а салат "салмон" – 217,8 гривни.

В качестве второго блюда депутатам предлагают картофельные зразы с капустой и грибами за 27 гривен, жаренную курицу – 25,8 гривни, отбивные из индейки – 41,6 гривни.

Из более дорогих блюд в наличии есть шашлык из семги и судака – 106,7 гривни, утиная грудка – 129,5 гривни и запеченный лосось – 160,2 гривни.

"В отличие от столовой в АП, в парламенте не продают алкоголя или сигарет. Поэтому, если депутатам очень хочется выпить, приходится либо идти в другое место, или прибегать к хитрости и проносить бутылку с собой", – отметили журналисты.

Стало известно, чем и за сколько питаются депутаты в Раде "Украинская правда"

Стало известно, чем и за сколько питаются депутаты в Раде "Украинская правда"

Стало известно, чем и за сколько питаются депутаты в Раде "Украинская правда"

Стало известно, чем и за сколько питаются депутаты в Раде "Украинская правда"

Смотрите видео с 07:45:

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее 176 нардепов получили 32,6 млн грн из государственного бюджета для компенсации стоимости аренды жилья или найма гостиничного номера.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram