Экономист назвал условие самого безболезненного локдауна для Украины

Введение локдауна в Украине на 3 недели будет болезненным, но не катастрофическим для экономики страны. Его отсрочка на новогодне-рождественские праздники позволила бы пройти этот период легче.

Такое мнение в эфире телеканала Obozrevatel TV высказал первый заместитель развития экономики, торговли и сельского хозяйства с 2019 по 2020 годы Павел Кухта. "Есть определенная логика в том, чтобы ввести локдаун на Новый год, на начало января. Это было бы легче, если бы можно было бы до него дотянуть", – отметил он.

Кухта озвучил оценки на случай, если правительство найдет в госбюджете средства на поддержку бизнеса и если не найдет. По его словам, речь идет о сумме около 20 млрд гривен.

"Я не думаю, что это апокалиптический сценарий. Существенно вырастет безработица, какая-то часть бизнеса снова закроется. Это не означает полного падения и катастрофы, но это будет больно – больно людям. По меньшей мере, сотни тысяч потерянных рабочих мест и 1-2% утраченного ВВП на следующий год, но я был бы осторожен в расчетах. Это также низкие темпы экономического роста, это точно полный пересмотр бюджета 2021", – сказал Кухта о наихудшем сценарии.

В этом контексте он отметил, что сейчас "денег физически нет". По его словам, "денег впритык, чтобы заплатить пенсии, зарплаты и т.д. Свежая информация, депутаты бюджетного комитета сообщали, что 9,6 миллиарда гривен непроплаченных финансовых обязательств в казначействе – возросло где-то на 2 миллиарда по сравнению с предыдущей неделей. Итак, очевидно, что есть большая проблема с бюджетом", – констатировал экс-чиновник.

Более оптимистичный сценарий – тот, при котором Украина сможет быстро получить средства Международного валютного фонда. "Если быстро получают средства МВФ, в первой половине декабря мы выходим на мировые рынки, занимаем деньги, у нас есть деньги на программы поддержки бизнеса, локдаун вводится, но значительно легче проходит", – сказал Кухта.

"Все равно без потерь не пройдет, но это не сотни, а, например, десятки тысяч потерянных рабочих мест, на порядок меньше", – добавил он.

Как писал OBOZREVATEL, первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины в 2015-2019 годах, экс-глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов заявил, что во время локдауна страна должна лучше подготовиться к лечению большого количества больных коронавирусом.