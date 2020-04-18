Утверждаю, что при формировании позиции по Налоговому кодексу присутствовал открытый фактор лоббизма!

Мы все прекрасно понимаем, что в эпоху карантина страна должна поддерживать бизнес, который пострадал, ведь очевидно, что по многим факторам бизнес не в состоянии выполнять свои обязательства перед государством и городами. Именно для этого была предусмотрена возможность послабления налогового давления в виде частичного освобождения от уплаты налога на землю и аренды земли.

Казалось бы, все логично, но законодатели заложили лоббистский алгоритм, позволяющий этими "налоговыми каникулами" пользоваться всем без исключения, в том числе, тем, кто сейчас продолжает работать. Это несправедливо как по отношению к обществу, так и по отношению к бизнесу, который реально пострадал.

Дебаты на уровне профильного комитета не позволили убрать эту несправедливость! Слишком сильным было лобби "работающего" бизнеса. Пусть это теперь останется на их совести.