Лоббирует интересы Коболева? В министерстве Милованова произошло резонансное назначение

В назначении заместителем министра экономического развития, торговли и сельського хозяйства Светланы Панаиотиди может быть скрытый конфликт интересов.

После назначения замом Тимофея Милованова Панаиотиди будет заниматься в ведомстве в частности вопросами антимонопольных политик. При этом, как стало известно OBOZREVATEL, Светлана приходится гражданской женой главе НАК "Нафтогаз-України" Андрею Коболеву.

Таким образом, в ее назначении существует определенный конфликт интересов, поскольку на данный момент де-факто "Нафтогаз" без проведения анбандлинга является главным монополистом на рынке газа – компания сама продает и закупает газ. При этом, Панаиотиди будет заниматься борьбой с монополиями на рынке, тогда как ее гражданский муж возглавляет крупнейшую компанию-монополиста.

Отметим, что о назначении Светланы Панаиотиди заместителем Милованова стало известно с официального сообщения на сайте Министерства экономического развития и торговли 11 сентября. Чиновница также будет курировать стратегическое развитие сектора обороны и безопасности.

В назначении в МЭРТ увидели конфликт интересов

Ранее она работала государственным уполномоченным в Антимонопольном комитете Украины. При этом в ее декларации за 2018 год в графе информация про других членов субъекта декларирования указан только сын – Лев Маковецкий.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Панаиотиди признала, что АМКУ не борется с монополистами так, как должен.

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