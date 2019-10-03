Лоббирование интересов Фукса и Януковича: INTEGRITES опровергла свою причастность

Фирма INTEGRITES опровергла информацию о причастности к неправомерным действиям, связанных с Министерством юстиции или АРМА.

Об этом компания сообщила на своем сайте. Отметим, что компания фигурировала в расследовании OBOZREVATEL о лоббировании интересов президента-беглеца Виктора Януковича и олигарха Павла Фукса.

"Упомянутый в публикациях Андрей Гайченко работал в фирме всего 4 месяца в 2018 году, Владимир Павленко не работает в фирме уже год. INTEGRITES категорически отрицает обвинения в якобы сотрудничестве с обеими экс-сотрудниками после их увольнения", – говорится в сообщении.

"Новый состав Министерства юстиции портит перспективы тех, кто долгое время контролировал различные процессы в ведомстве и зарабатывал на них... Мы расцениваем атаку как попытку скомпрометировать не только нас, но и министерство, а также сохранить свой контроль. INTEGRITES строго придерживается стандартов комплаенс в своей работе, подавляющее большинство наших клиентов – международные компании, у которых нет никакого интереса ни в Министерстве, ни в АРМА", – заявил управляющий партнер INTEGRITES Алексей Фелив.

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