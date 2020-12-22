"ЛНР" похвасталась самообеспеченим продуктов: сеть высмеяла "кормильцев"

Главарь "ЛНР" Леонид Пасечник похвастался тем, что оккупированные районы Луганской области практически полностью обеспечивают себя мясом и молочными продуктами, яйцами, крупами, мукой и хлебобулочными изделиями собственного производства. Соответствующее заявление террористов стало объектом насмешек в сети.

"2013 год: Донбасс кормит Украину! 2020 год: "ЛНР" практически обеспечивает себя мясом", – иронизирует в Twitter журналист Денис Казанский.

"Ага, копытами и рогами", – прокомментировал "обеспечение ЛНР" Jony Krou.

"Но не хватает мозгов для различных видов животных", – заявил пользователь "Тапки ликвидатора".

"То есть он имел в виду, что ему вполне хватает", – резюмировал Кирилл.

Twitter Денис Казанский

Twitter Денис Казанский

Twitter Денис Казанский

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на оккупированной территории Донецкой области работники Енакиевского металлургического завода провели митинги с требованиями погасить задолженность по заработной плате. На акцию протеста собрались работники нескольких цехов.

Также в оккупированном Донецке работники Донецкого металлургического завода написали письмо так называемому главе "ДНР" Денису Пушилину из-за невыплат зарплат.

Кроме того, в "ДНР" начали искать инвесторов: среди главных направлений указываются производство продуктов питания, ресторанный бизнес и недвижимость. Пользователи сети высмеяли надежды "ДНР" на улучшение инвестиционного климата.