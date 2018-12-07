Агрессия России в Керченском проливе: против Москвы ввели первые санкции

Литва ввела национальные санкции против лиц, причастных к акту российской агрессии в Керченском проливе против украинских военных моряков.

Об этом заявила президент страны Даля Грибаускайте во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко, передает пресс-служба главы государства.

"Мы ввели наши национальные санкции против людей, ответственных за атаку на украинских моряков в Керченском проливе. Они теперь не смогут заниматься экономической и иной деятельностью в нашей стране", - сказала президент Литвы.

Она также сообщила, что на следующей неделе состоится заседание Совета Европейского Союза, во время которого будет обсуждаться вопрос санкций против России.

"Мы призываем наших международных партнеров принять жесткие меры для остановки агрессивных посягательств России на Черном и Азовском морях и обеспечения свободы навигации в регионе. Мы очень рады приветствовать санкции, которые применила Литва против участников агрессивных действий в Черном море и призываем других партнеров также последовать положительному примеру Литвы", - отметил Порошенко.

Порошенко и Грибаускайте president.gov.ua

Грибаускайте добавила, что Литва будет и в дальнейшем поддерживать Украины и увеличивать свое военное присутствие.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 ноября корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины на выходе из Керченского пролива, Россия применила оружие против украинских военных кораблей, захватив три судна. На борту было шесть раненых, 24 украинца стали военнопленными РФ.

28 ноября Россия заблокировала вход и выход судов в украинских портах Мариуполя и Бердянска в Азовском море. Позже министр обороны Украины Степан Полторак рассказал, когда украинские корабли смогут вернуться в Керченский пролив.

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Россию могут отключить от международной системы передачи финансовой информации SWIFT из-за нападения на украинские корабли в международных водах Черного моря.