"Лишить Путина денег": США рассказали, как остановят "Северный поток-2"

Соединенные Штаты могут остановить строительство газопровода "Северный поток-2" , с помощью которого Россия планирует поставлять газ в Европу в обход Украины.

Довольно убедительным признаком этого является июльское голосования с результатом 20 против двух в комитете по иностранным делам Сената, заявил американский сенатор Тед Круз, передает "Радио Свобода".

В частности оно предусматривает введение санкций против судов, которые помогают России строить газопровод в Балтийском море.

Круз отметил, что на планете есть всего пять компаний, способных прокладывать трубопроводы на морских глубинах, и это делает законопроект эффективным.

"Лучшее, что мы можем сделать, – это лишить президента России Владимира Путина денег за его агрессивный милитаризм", – сообщил сенатор-республиканец.

По его словам, в Конгрессе есть поддержка для принятия этого решения.

Американский законопроект должен получить поддержку обеих палат Конгресса, чтобы стать законом. Конгресс возвращается с летних каникул на следующей неделе.

Российский проект представляет опасность, которая заключается в диверсификации поставок энергоресурсов в ЕС

Газопровод "Северный поток-2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Его протяженность составит более 1,2 тыс. км, пропускная способность – 55 млрд куб. м газа в год. Две ветки газопровода должны быть построены до конца 2019 года.

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект оценивается в 9,5 миллиарда евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 миллиарда евро.​​

Россия строит газопроводы в обход Украины

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