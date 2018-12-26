МоваЯзык
Регистрация
МирСпорт

/Новости экономики

Лимиты на снятие наличных: банки объяснили, будут ли вводить ограничения на праздники

1.1тЧитать материал на украинском

Государственные Ощадбанк и ПриватБанк не будут вводить ограничения на снятие наличных со своих банкоматов во время новогодних и Рождественских праздников.

“Главной целью Ощадбанка является именно обслуживание клиентов. Банк не использует практику введения ограничений на снятие наличных. Клиенты могут снять средства в банкомате в рамках своих тарифных пакетов и в пределах имеющегося остатка на карточном счете”, – сообщили представители финансового учреждения, передает УНН.

Кроме того, в Ощадбанке отметили, что по их наблюдениям именно в декабре растет объем снятия наличных их клиентами с банкоматов в среднем на 15-20%. При этом в январе спрос на наличные значительно уменьшается.

Новости
В Украине ликвидируют 40 банков: с кого начнут

В ПриватБанке также заверили, что их банкоматная сеть на праздники будет работать в штатном режиме.

“Никаких дополнительных ограничений относительно максимальных сумм снятия клиентами средств из банкоматов не будет. ПриватБанк полностью обеспечивает свои потребности в наличной гривне. При этом, выполняя функции уполномоченного банка по хранению наличности НБУ, мы имеем возможность оперативно обращаться к запасам в случае необходимости", – резюмировали представители госбанка.

ПриватБанк

ПриватБанк

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине даже после масштабной чистки финансового сектора, еще как минимум 15 банков работают по нежизнеспособной модели, а проблемы есть у 26 финучреждений.

Больше всего проблем – у Вернум Банк, БМ Банк, Мисто Банк и ВТБ. Значительная их часть уже находится в процессе ликвидации. Также среди нарушителей нормативов НБУ выделился Банк Кредит Днепр, который не соответствует сразу шести стандартам.

Место
Украина
Теги
ПриватБанк"Ощадбанк"
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Чего там ограничить всеровно денег нет. Украина на грани дефолта. Украина берёт дорогие кредиты а отдавать хахлам не чем . весной Украина начнет продавать свои земли. Укровоенпром с января месяца начинает продавать свои активы. Порошенко разпродал все свои активы на Украине за 2.4 млрд$ . это полная жопа
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги