Лимиты на снятие наличных: банки объяснили, будут ли вводить ограничения на праздники

Государственные Ощадбанк и ПриватБанк не будут вводить ограничения на снятие наличных со своих банкоматов во время новогодних и Рождественских праздников.

“Главной целью Ощадбанка является именно обслуживание клиентов. Банк не использует практику введения ограничений на снятие наличных. Клиенты могут снять средства в банкомате в рамках своих тарифных пакетов и в пределах имеющегося остатка на карточном счете”, – сообщили представители финансового учреждения, передает УНН.

Кроме того, в Ощадбанке отметили, что по их наблюдениям именно в декабре растет объем снятия наличных их клиентами с банкоматов в среднем на 15-20%. При этом в январе спрос на наличные значительно уменьшается.

В ПриватБанке также заверили, что их банкоматная сеть на праздники будет работать в штатном режиме.

“Никаких дополнительных ограничений относительно максимальных сумм снятия клиентами средств из банкоматов не будет. ПриватБанк полностью обеспечивает свои потребности в наличной гривне. При этом, выполняя функции уполномоченного банка по хранению наличности НБУ, мы имеем возможность оперативно обращаться к запасам в случае необходимости", – резюмировали представители госбанка.

ПриватБанк

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине даже после масштабной чистки финансового сектора, еще как минимум 15 банков работают по нежизнеспособной модели, а проблемы есть у 26 финучреждений.

Больше всего проблем – у Вернум Банк, БМ Банк, Мисто Банк и ВТБ. Значительная их часть уже находится в процессе ликвидации. Также среди нарушителей нормативов НБУ выделился Банк Кредит Днепр, который не соответствует сразу шести стандартам.