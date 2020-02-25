Ликвидация Пенсионного фонда: Рева жестко ответил "Слуге народа"

Ликвидация Пенсионного фонда, предложенная партией "Слуга народа", не решит проблему пенсионного обеспечения простых украинцев.

Об этом заявил в эфире ObozTV экс-министр социальной политики Андрей Рева, комментируя соответствующую идею главы парламентского комитета по вопросам социальной политики Галины Третьяковой ("Слуга народа").

"Это не столько команда, которая имеет цель развивать нашу страну, сколько ликвидационная команда государства Украина. Надо распродать землю, надо распродать стратегические предприятия, надо сократить все, какие возможно, государственные институции, государство загнать в смартфон. И в этом ряду я рассматриваю инициативу ликвидировать Пенсионный фонд. Если вы спросите, чем мешает Пенсионный фонд Галине Третьяковой, она вам внятного ответа не даст", - заявил Рева.

По мнению экс-министра, "если они ликвидируют Пенсионный фонд, можно будет вообще забыть о такой вещи, как пенсионное обеспечение".

"Давайте считать. Сегодня государственный бюджет дотирует Пенсионный фонд на 172,5 млрд грн по плану этого года. И почти 248 млрд грн будут собственные доходы Пенсионного фонда. В целом, больше 400 млрд грн. Примерно 1% с небольшим - это средства, которые идут на административные расходы Пенсионного фонда - около 5 млрд грн", - рассказал он.

"Если вы ликвидируете весь штат Пенсионного фонда, вы сэкономите 5 млрд грн и 172,5 млрд грн, которые надо дотировать из государственного бюджета. Это решает проблему Пенсионного фонда? Не решает", - добавил бывший глава Минсоцполитики.

По его словам, идея Третьяковой состоит в том, чтобы вместо Пенсионного фонда "создать хитрую агенцию по распоряжению страховыми средствами".

"Это тот бизнес, из которого она вышла... Руки будут греть все эти "жучки", а пенсионеры как не имели пенсии, так и не будут иметь", - подчеркнул Рева.

vesti.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Верховную Раду внесли проект закона №2683, который предусматривает обязательный для всех украинцев переход на накопительную пенсионную систему.

Какие изменения предусматриваются:

обязательные взносы от работодателей – 2%;

обязательные взносы от работников – 1%;

по желанию работника взносы увеличиваются, но если увеличивает сотрудник, то и работодатель увеличивает паритетно;

максимальный размер взносов – 9%, далее сугубо по желанию работника;

систему персонифицированных счетов участников обслуживает центральный администратор, который избирается на конкурсе;

создается Пенсионное казначейство для аккумулирования пенсионных взносов;

требования ко всем сервис-провайдерам повышены (наличие капитала, опытного персонала, процедур управления рисками, комплаенс и внутренний контроль);

повышенная ответственность обслуживающих компаний, в т.ч. введена ответственность конечных владельцев.

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