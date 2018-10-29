"Ликвидация" неизбежна: Гройсман предрек трагический финал "Нафтогазу"

НАК "Нафтогаз Украины" неизбежно будет разъединён, поскольку это предусмотрено европейским законодательством. Нормы ЕС разделяют добычу газа, его транспортировку и хранение.

Как сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в интервью "Укринформу", в настоящее время сделать это невозможно, поскольку Украина не сможет получить $2,6 млрд долга с российского "Газпрома". По его словам, это произойдет тогда, когда специалисты и эксперты независимого наблюдательного совета предложат успешную модель этой реорганизации.

Так, согласно европейским стандартам, заниматься добычей, транспортировкой и хранением газа должны несвязанные между собой компании. Это также предусматривается и запуском рынка газа в Украине (запланирован на 2020 год). Согласно информации OBOZREVATEL, в первую очередь, речь идет об амбандлинге (добровольном отделении. - Ред.) "Укртрансгаза" от НАК "Нафтогаз". Кроме того, в "руках" НАКа также находится крупнейшая газодобывающая компания - "Укргаздобыча".

"Если мы хотим стать единой частью энергетического сообщества, энергетической системы, должны пойти на этот шаг", - заявил Гройсман.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что главный коммерческий директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко предупредил, что ликвидация "Нафтогаза" позволит российскому "Газпрому" не платить $2,6 млрд с процентами по уже проигранной транзитной тяжбе, а также избежать риска проиграть в новом арбитражном деле, где дополнительные требования превышают $12 млрд. По его информации, Украине в рамках решения Стокгольмского арбитража, удалось получить с российского газового монополиста $18 млн, которые российская компания противиться исполнять.