МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
LTE планшета Участвовать
Приз
Регистрация
МирСпорт

/Новости экономики

"Ликвидация" неизбежна: Гройсман предрек трагический финал "Нафтогазу"

4.4тЧитать материал на украинском

НАК "Нафтогаз Украины" неизбежно будет разъединён, поскольку это предусмотрено европейским законодательством. Нормы ЕС разделяют добычу газа, его транспортировку и хранение.

Как сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в интервью "Укринформу", в настоящее время сделать это невозможно, поскольку Украина не сможет получить $2,6 млрд долга с российского "Газпрома". По его словам, это произойдет тогда, когда специалисты и эксперты независимого наблюдательного совета предложат успешную модель этой реорганизации.

Так, согласно европейским стандартам, заниматься добычей, транспортировкой и хранением газа должны несвязанные между собой компании. Это также предусматривается и запуском рынка газа в Украине (запланирован на 2020 год). Согласно информации OBOZREVATEL, в первую очередь, речь идет об амбандлинге (добровольном отделении. - Ред.) "Укртрансгаза" от НАК "Нафтогаз". Кроме того, в "руках" НАКа также находится крупнейшая газодобывающая компания - "Укргаздобыча".

"Если мы хотим стать единой частью энергетического сообщества, энергетической системы, должны пойти на этот шаг", - заявил Гройсман.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что главный коммерческий директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко предупредил, что ликвидация "Нафтогаза" позволит российскому "Газпрому" не платить $2,6 млрд с процентами по уже проигранной транзитной тяжбе, а также избежать риска проиграть в новом арбитражном деле, где дополнительные требования превышают $12 млрд. По его информации, Украине в рамках решения Стокгольмского арбитража, удалось получить с российского газового монополиста $18 млн, которые российская компания противиться исполнять.

Читайте все новости по теме "Стокгольмское решение по газу" на OBOZREVATEL.

Тема
Стокгольмское решение по газу
Место
Украина
Объекты
Нафтогаз УкраиныНАК "Нафтогаз"Газпром
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
3
18
Смешно
6
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Мир Миру
Мир Миру
Пока Газпром ДОБРОВОЛЬНО будет перечислять по старым ценам платежи по действующему договору, Нафтогаз сможет погасить часть долга, изменив назначение платежа на основании решения Стокгольмского суда. Т.е. эта возможность закончится до 2020 года.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Мир Миру
Мир Миру
Мир Миру. А сколько нужно "подождать", чтобы Нафтогаз принудительно взыскал с Газпрома остальную сумму? Столетия хватит?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Русский Солдат
Русский Солдат
Хохложопое стадо продолжает надеяться на халывные лярды? Держите шаровары шире, нищеброды.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Наши блоги