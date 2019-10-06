Новые поблажки для "евробляхеров"? В правительстве озвучили прогноз

Кабинет министров Украины может пересмотреть ставки растаможки автомобилей на еврономерах и ввести дополнительные понижающие коэффициенты для некоторых категорий авто.

Такой прогноз озвучил в эфире ObozTV бывший заместитель министра инфраструктуры Украины Александр Кава, комментируя возможность новых льгот для "евробляхеров".

По мнению эксперта, правительство побаивается, что владельцы "евроблях" в знак протеста вновь начнут блокировать проезды в городах или прибегать к другим методам.

"Правительство будет идти на поводу у протестующих, и со временем подготовит законопроект об освобождении от ответственности водителей на "евробляхах". Или процедура их растаможки, во всяком случае тех автомобилей, которые уже ввезены на территорию Украины, будет упрощена", – спрогнозировал он.

Кава отметил, что новые льготы не будут распространяться на автовладельцев, которые уже растаможили свои "евробляхи" в отведенные законом сроки.

"Любой человек, который растаможивал автомобиль в какой-то период, должен был это делать в соответствии с действующим на тот момент законодательством. Очевидно, что тут закон обратного действия не будет иметь. У тех, кто уже растаможил, автомобили уже полностью находятся в украинской юрисдикции", – уточнил он.

Бывший замминистра также объяснил, на какой компромисс с автовладельцами может пойти правительство.

"Я думаю, что правительство может пересмотреть ставки растаможки и использовать дополнительные понижающие коэффициенты для тех автомобилей, которые уже были ввезены на территорию Украины до определенной даты. Ни в коем случае нельзя распространять это правило на автомобили, которые были ввезены позже, поскольку Украина может стать свалкой для старых европейских автомобилей. Но тем гражданам, которые уже пользуются такими автомобилями, государство должно пойти навстречу и сделать приемлемые правила растаможки", – заявил Кава.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков 19 сентября подписал законопроект президента Владимира Зеленского об отсрочке введения штрафов для водителей авто на еврономерах.

В Кабмине до конца 2019 года намерены упростить порядок растаможки автомобилей на иностранной регистрации с учетом предложений "евробляхеров".

В Украине с начала действия штрафов для автомобилей на европейской регистрации ("евробляхеров") составлены сотни протоколов.

2 октября Кабмин объявил, что владельцев авто на иностранной регистрации не будут штрафовать, пока законодатели не примут новый закон о растаможке.

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