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6 октября • обновлено в 09:05
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Новые поблажки для "евробляхеров"? В правительстве озвучили прогноз

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Кабинет министров Украины может пересмотреть ставки растаможки автомобилей на еврономерах и ввести дополнительные понижающие коэффициенты для некоторых категорий авто.

Такой прогноз озвучил в эфире ObozTV бывший заместитель министра инфраструктуры Украины Александр Кава, комментируя возможность новых льгот для "евробляхеров".

По мнению эксперта, правительство побаивается, что владельцы "евроблях" в знак протеста вновь начнут блокировать проезды в городах или прибегать к другим методам.

"Правительство будет идти на поводу у протестующих, и со временем подготовит законопроект об освобождении от ответственности водителей на "евробляхах". Или процедура их растаможки, во всяком случае тех автомобилей, которые уже ввезены на территорию Украины, будет упрощена", – спрогнозировал он.

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Кава отметил, что новые льготы не будут распространяться на автовладельцев, которые уже растаможили свои "евробляхи" в отведенные законом сроки.

"Любой человек, который растаможивал автомобиль в какой-то период, должен был это делать в соответствии с действующим на тот момент законодательством. Очевидно, что тут закон обратного действия не будет иметь. У тех, кто уже растаможил, автомобили уже полностью находятся в украинской юрисдикции", – уточнил он.

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Бывший замминистра также объяснил, на какой компромисс с автовладельцами может пойти правительство.

"Я думаю, что правительство может пересмотреть ставки растаможки и использовать дополнительные понижающие коэффициенты для тех автомобилей, которые уже были ввезены на территорию Украины до определенной даты. Ни в коем случае нельзя распространять это правило на автомобили, которые были ввезены позже, поскольку Украина может стать свалкой для старых европейских автомобилей. Но тем гражданам, которые уже пользуются такими автомобилями, государство должно пойти навстречу и сделать приемлемые правила растаможки", – заявил Кава.

Новые поблажки для "евробляхеров": прогноз

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Темы
Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Новости ObozTV Авто на еврономерах
Персона
Александр Кава
Место
Украина
Теги
Еврономера б/у автомобиль авто растаможка
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