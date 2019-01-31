Льготный тариф для "евроблях" заканчивается: вскрылись проблемы владельцев

У украинцев осталось времени до 22 февраля для растаможки автомобилей на европейских номерах с 50% скидкой. После этого срока владельцы смогут оформить авто по полной стоимости, а еще через три месяца их ждут огромные штрафы за езду на транзитных номерах.

Как сказано в материале "Апострофа", за оставшееся время вполне реально успеть официально оформить автомобиль, но все же у некоторых могут возникнуть проблемы.

По мнению автоэксперта Александра Швеца, бум на растаможку связан прежде всего с тем, что после Нового года процесс "пошел очень живо".

Вместе с тем генеральный директор информационно-аналитической группы "Автоконсалтинг" Олег Омельницкий не исключает, что у определенной категории "евробляхеров" могут возникнуть проблемы.

"Не все смогут найти документы на эти автомобили, найти собственника, чтобы он снял с учета этот автомобиль в своей стране и оформил его куплю-продажу на украинского покупателя", - пояснил эксперт.

Он также добавил, что после 22 февраля "жизнь не заканчивается", потому что украинцы будут иметь возможность растаможить уже без льготы 50%.

"То есть, даже если кто-то физически не успевает, он сможет это сделать на протяжении трех месяцев - до конца мая. А уже после этого будет наступать ответственность", - пояснил Омельницкий.

По словам генерального директора Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олега Назаренко, новый закон больно ударил по тем украинцам, которые раньше практически ежедневно пересекали границу на своих нерастаможенных машинах, но, в отличие от других "евробляхеров" не нарушали таможенное законодательство.

Сейчас эти люди вынуждены оставлять свои авто на территориях сопредельных стран, отметил Назаренко. "Многие в приграничной полосе на работу ездят в Польшу - как из Броваров (Бровары - столичный пригород. – Ред.) в Киев. Теперь многие оставляют на польской стороне, а потом просто переходят границу пешком", - рассказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с конца мая 2019 года штрафные санкции, которые будут применяться к владельцам авто на еврономерах, возрастут до 170 тыс. гривен. В отдельных случаях авто могут даже конфисковать.

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