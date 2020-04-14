Как получить льготный кредит по программе 5-7-9%: в Банк Альянс озвучили условия

Одним из препятствий на пути развития малого бизнеса в Украине является недостаток средств. Предпринимателям важно не только удерживаться на плаву, но и расширяться. Однако отсутствие необходимых финансовых ресурсов не способствует реализации планов. Так считают около 40% предпринимателей, согласно опросу USAID КЕУ.

Выходом из сложившейся ситуации является кредитование. В Украине немало финансовых учреждений, которые могут предоставить кредиты. Но украинский бизнес зачастую отпугивают высокие процентные ставки. Естественно, при таком положении дел бизнес не будет идти по этому пути.

Чтобы исправить ситуацию и облегчить кредитную нагрузку, Кабинетом министров Украины, продержке Президента Украины Зеленского В. А. была разработана и внедрена государственная программа "Доступные кредиты 5-7-9%", уполномоченными партнерами которой стал ряд коммерческих банков, включая Банк Альянс.

На сегодняшний день получить кредит до 1.5 млн. грн. по программе может как малый бизнес, так и стартап (новосозданное предприятие либо ФЛП с бизнес-планом). Процентная ставка будет зависеть как от размера бизнеса, так и выполнения соответствующих условий программы.

Если это стартап, можно рассчитывать на самую низкую ставку, но c условием двух сотрудников в течение квартала после получения кредита. Хотя и для того, кто получил кредит под 9%, ставка может снижаться на 0,5 процентных пункта за каждое созданное рабочее место.

Кредит предоставляется сроком до 5-ти лет. А основными статьями расходования средств должны быть:

Приобретение, модернизация основных средств/оборудования

Строительство, реконструкция, ремонт помещений (кроме офисных помещений)

Приобретение коммерческого автотранспорта

Нужно учитывать, что предприниматели самостоятельно финансируют часть своего проекта: не менее 20% – действующий, и 30% – новый.

Если предприниматель обратится в Банк Альянс, ему будут предложены наиболее выгодные условия. Клиенты банка, в соответствие с условиями, смогут взять льготные кредит сроком до 5-и лет от 200 000 до 1 500 000 грн.

Уже сегодня в программе участвуют “Альянс Бизнес Авто”, “Альянс Бизнес Недвижимость” и “Стабильное развитие”.

Накануне Банк Альянс первым из уполномоченных коммерческих Банков выдал кредит по программе "Доступные кредиты 5-7-9%". "Мы первый, кто это сделал", - подчеркнула председатель правления банка Юлия Фролова.

Чтобы получить льготный кредит в Банке Альянс, нужно конкретизировать расходование кредитных средств. Это может быть договор купли-продажи, смета на ремонт, другой документ подтверждающий договорные намерения об инвестициях в бизнес.

Для получения финансирования, нужно предоставить отчетность за прошлый год; сезонным компаниям, включая сельскохозяйственные, отчетность за последние 4-е квартала. А ФЛП должны будут предоставить годовую декларацию. Еще одно условие получение кредита – предоставление четкого и конкретного бизнес-плана. Банк Альянс разработал простую и удобную для клиента форму Бизнес-плана, построенную на ответах на вопросы, составление которой не займём много времени, но позволит предпринимателю сконцентрироваться на важных вопросах.

“Мы кредитуем как физлиц-предпринимателей, так и юрлиц, но собственником которых являются граждане Украины. Клиенты получат кредиты, если их деятельность соответствует параметру “50-50” - их доход за последние 4 квартала не должен быть более 50 млн грн и среднегодовое количество сотрудников не должно превышать 50 человек”, - рассказала Юлия Фролова.

Для действующего бизнеса эта программа ставит параметр прибыльной деятельности в течение последних 6-ти месяцев, резюмировала предправления банка.