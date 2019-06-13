Летом в Украине подскочит цена на сигареты: сколько будет стоить пачка

В Украине уже с 1 июля на 9% повысят акцизы на сигареты. После этого в среднем одна пачка может подорожать на 2,2 грн.

Как сказано в материале OBOZREVATEL, стоит учитывать, что пока продавцы не исчерпают запасы уже купленных сигарет, цены меняться не будут. Между введением новых акцизов и подорожанием табачных изделий на прилавках может пройти несколько недель.

Стоит отметить, что в Украине и так самые дешевые сигареты в Европе из-за низких акцизов. В большинстве стран ЕС пачка стоит около 5 евро. Украинцы же до сих пор могут покупать сигареты за 1,2-1,5 евро. Верховная Рада взяла на себя обязательство со временем (до 2024-го) уравнять цены.

В результате ежегодно акциз должны повышать на 20%, в этом году его дополнительно поднимут еще и на уровень прошлогодней инфляции (9%).

"Для примера, в конце прошлого года за каждые 1000 сигарет поставщики должны были отдать 577,98 грн акциза. Это примерно 11,5 грн за каждую пачку. Далеко не все производители придерживаются этой нормы, однако в среднем доля акциза должна составлять около 60% от общей стоимости пачки. Более того, в Минфине даже планируют обязать рынок четко соблюдать указанные пропорции", - сказано в статье.

Отмечается, что в прошлом году, учитывая указанную зависимость, минимальная цена на пачку сигарет должна была составлять 19,1 грн. В январе акциз повысили до 693,5 грн (13,8 грн с пачки), а с 1 июля увеличат до 756 грн, или до 15,12 грн за пачку.

Сигареты подорожают KP.UA

Таким образом, минимальная цена на данный момент должна составлять около 23 грн, а с 1 июля – 25,2 грн. Правда, стоит учитывать, что покамест четкого требования к доле акциза в общей стоимости нет. Поэтому в Украине можно найти сигареты и дешевле 20 грн. К примеру, самую дешевую пачку "Киева" можно купить 19,9 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, сигареты без фильтра являются самыми опасными: они увеличивают риск смерти от рака легких почти в два раза.

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