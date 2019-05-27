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/Новости экономики

Виталий Тысячный
Виталий Тысячный
ЖурналистВсе статьи автора

В Украине уже летом взлетят цены на авто: какие и на сколько

2.5тЧитать материал на украинском

В Украине уже с августа могут существенно подорожать автомобили. Все автодилеры, которые ввозят машины из Европы, должны доказать, что их товар не произвели в России. В противном случае они обязаны заплатить спецпошлину в размере 5% от стоимости.

Почему вводятся такие изменения, подорожают ли авто и что важно знать при покупке машины из Европы — разбирался OBOZREVATEL.

Главное:

  • С 1 августа на все автомобили, ввозимые в Украину, нужно иметь сертификат об их происхождении. Если же его нет — за каждое авто придется заплатить спецпошлину в размере 5%;

  • Такие изменения были введены правительством 15 мая в рамках торговой войны с Россией;

  • Автодилеры уже готовятся к нововведениям. Для официальных поставщиков проблем не будет, им не сложно связаться напрямую с заводом-производителем;

  • Трудности могут возникнуть у частников или "серых" дилеров. Стоимость их авто, соответственно, может вырасти на 5%;

  • Изменения не должны коснутся авто на еврономерах.

Какие автомобили станут дороже

15 мая Кабинет министров изменил список запрещенных к ввозу в Украину товаров из Российской Федерации. По словам вице-премьер-министра Степана Кубива, соответствующие изменения были продискутированы с бизнес-ассоциациями. В перечень попадут и автомобили, которые были произведены в России.

На территории РФ работают десятки заводов известных автомобильных гигантов. Это Mercedes, Renault, Kia, Hyundai и другие. Правда, в последние годы не так много автомобилей из России попадают в Украину. Помимо военной агрессии, в отношении российских машин и так действует спецпошлина в зависимости от завода — 10-15%.

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По данным Autoconsulting, на украинском рынке на сегодняшний день присутствуют такие известные марки, которые полностью или частично производят в РФ:

  • Lada (все модели).

  • ГАЗ (все модели).

  • УАЗ (все модели).

  • VW Polo Sedan.

  • Hyundai Creta и Accent.

  • Chevrolet Niva.

  • Kia Rio.

  • КамАЗ.

  • ПАЗ.

Не исключено и попадание на отечественный рынок автомобилей марок BMW, Toyota и Mercedes, которые также изготавливаются в РФ.

Авто

Авто

По новым правилам, которые начнут действовать с 1 августа 2019 года, абсолютно все автомобили, импортируемые в Украину, будут считаться российскими, если не доказано обратное. Не важно, где фактически они произведены — в Европе, Азии или США. Опровергнуть это можно лишь предъявив сертификат происхождения авто.

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Именно на основе его данных таможенная служба и сможет определить, откуда ввезен автомобиль. Если же документа не будет — придется заплатить спецпошлину в размере 5% от стоимости автомобиля.

Кого коснется

Проблемы с поставками авто в Украину могут возникнуть у неофициальных дилеров или у частников. Им придется выходить напрямую на производителя, чтобы получить соответствующий сертификат. Либо пользоваться проверенными посредниками. В противном случае нужно переплачивать на 5% больше.

Авто

Авто

“На частных лиц — 100% повлияют изменения. Чтобы получить официальный сертификат происхождения, нужно обращаться в Торгово-промышленную палату, либо на завод. А вы представляете себе — для частных лиц или "серых" дилеров такое физически невозможно. Для официальных автодилеров таких проблем не должно быть, мы уже готовимся к этому”, — пояснил OBOZREVATEL гендиректор Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко.

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К примеру, в компании West Auto Hub, которая специализируется на доставке авто из Европы и США пояснили нам, что никаких проблем с растаможкой авто не будет. Цена на услуги не вырастет.

Поэтому, судя по всему, платить больше придется только частникам и "серым" дилерам.

А что с "евробляхами"?

Вероятно, нововведение не коснется и "евроблях". Во-первых, в самом законе №8487 не указано требование о сертификате происхождения б/у авто на еврономерах. Во-вторых, маловероятно, что автомобиль на еврорегистрации, пригнанный из Европы, ранее был произведен в России.

По словам представителя налогового комитета, народного депутата от фракции Блок Петра Порошенко Михаила Кобцева, вопрос с порядком проверки больше относится к администрированию процесса. Он будет конкретно определен таможенной службой, поэтому к еврономерам особого внимания быть не должно.

"Сертификат могут и попросить. Но вот эти заводы, которые сейчас работают в России — они же заточены на российского покупателя. Это вопросы производства, цены, логистики. Не думаю, что российские машины будут реимпортироваться в Европу, там получать еврономера, а затем уже завозиться в Украину. Если это и будет, то это уже единичные случаи", — рассказал OBOZREVATEL нардеп.

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Автор
Виталий ТысячныйВиталий Тысячный
Темы
Санкции против РоссииРынок автомобилейЭксклюзив
Место
Украина
Теги
Еврономераавторастаможка
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Голдобина Екатерина
Голдобина Екатерина
Cпaси6о тoмy, ктo пoказал мнe сaйт http://difimas.com/cb0fuq Прocто пpойдя oпрoс получила почти полугодовую зapплатy)) Пользyйтесь, пока еcть вoзмoжнoсть=)
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