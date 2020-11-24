Лесхоз в Житомирской области купил премиальный пикап за 1,7 млн грн

Лугинское лесное хозяйство заключило соглашение с АО "ТАСкомбанк" на приобретение автомобиля Volkswagen за 1,65 млн грн.

Закупка была проведена без открытых торгов. Об этом свидетельствуют данные электронной системы "Прозорро".

В частности, лесхоз купил дизельный Volkswagen Amarok Rancho 2.0 TDI мощностью 180 лошадиных сил и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Автодилеры позиционируют эту модель как пикап премиум-класса и предлагают его от 1,2 млн грн.

Украинское представительство автомобилей Volkswagen установило самую высокую цена на Amarok Rancho на уровне 1,36 млн грн. Это на 20% ниже цены автомобиля для Лугинского лесного хозяйства.

Поставить пикап должны с ноября 2020 до мая 2023 года.

Лугинское лесное хозяйство переплатило за авто Volkswagen 20% "Прозорро"

Как сообщал OBOZREVATEL, "Укравтодор" по результатам тендера планировал потратить 3,5 млн грн на премиальные автомобили Toyota – Land Cruiser Prado и Highlander.

В частности, Служба автомобильных дорог в Днепропетровской области заказала Toyota Highlander Premium у ООО "Алмаз Мотор, ЛТД" стоимостью 1,7 млн грн. На внедорожник Toyota Land Cruiser Prado "Укравтодор" планировал потратить 1,8 млн грн.

Однако позже глава "Укравтодора" Александр Кубраков сообщил, что тендер Службы автомобильных дорог в Днепропетровской области отменен.