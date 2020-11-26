Лещенко не смог ответить на базовый вопрос про 'Укрзалізницю'

Член наблюдательного совета "Укрзалізниці" Сергей Лещенко не смог ответить на вопрос о ширине железнодорожной колеи в Украине.

"Мне кажется, это уже реально троллинг", – прокомментировал Лещенко вопрос, который задал ему зритель в эфире телеканала "Наш".

Также у члена наблюдательного совета "Укрзалізниці" спросили, чем отличается дизельный поезд от обычного тепловоза.

"Давайте следующий вопрос. Я не отвечаю", – заявил Лещенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, члены правления "Укрзалізниці" в 2019 году получали зарплату 743 тыс. гривен в месяц, а члены наблюдательного совета – 588 тыс. гривен в месяц.