"Лес в смартфоне": в Украине запустили онлайн-карту рубки деревьев

Государственное агентство лесных ресурсов Украины разработало онлайн-карту рубки леса, которая работает в пилотном режиме и распространяется на три области – Черниговскую, Полтавскую, Ривненскую.

"Систему графического отображения рубки на карте Украины сегодня мы отрабатываем на трех пилотных областях. Месяц, как мы начали загружать карты. Сейчас решаем ряд технических вопросов. К концу года планируем распространить проект на всю Украину", – заявил генеральный директор государственного предприятия "Лесной инновационно-аналитической центр" Гослесагентства Виктор Мельниченко, сообщает пресс-служба правительства.

Таким образом, каждый человек может зайти на сайт LK.UKRFOREST.COM и ознакомиться с перечнем лесорубных билетов на заготовку древесины или проверить на карте законность осуществления рубок.

"Если вы, гуляя по лесу, видите рубку деревьев, то вам нужно зайти на сайт LK.UKRFOREST.COM и выбрать опцию "Карта". В телефоне должна быть включена геолокация. Тогда на онлайн-карте автоматически определится ваша геопозиция в лесу. Нажав на соответствующий номер выдела, вы увидите информацию о рубке, а также сможете просмотреть соответствующий лесорубный билет", – добавил Мельниченко.

Также ведомство запустило пилотный проект электронного реестра лесорубных билетов на заготовку древесины.

Реестр содержит ряд опций, в частности, можно выбрать необходимую область, лесхоз, лесничество, квартал и выдел, систему и тип рубок, их статус и период проведения.

"Это реестр разрешительных документов, дающих право осуществлять хозяйственную деятельность, связанную с заготовкой древесины. Регистрация лесорубных билетов покрывает всю территорию Украины. Мы собрали все данные в одном месте и начали делать их более доступными для общественности", – отметил Мельниченко.

В реестре уже обнародована информация о 27 тыс. выданных разрешительных билетов на заготовку древесины.

Система работает в пилотном режиме и распространяется на три области – Черниговскую, Полтавскую, Ривненскую

Как сообщал OBOZREVATEL:

В апреля 2015 года Верховная Рада приняла закон, который на 10 лет запретил экспорт лесоматериалов в необработанном виде. Мораторий на вывоз древесных пород, кроме сосны, начал действовать с 1 ноября 2015 года.

В середине июня 2018 года премьер-министр Владимир Гройсман публично объявил масштабный бой контрабанде. Тогда глава правительства озвучил основные схемы преступников, которые в ближайшее время будут сломлены.

Спустя две недели к борьбе подключилась и Верховная Рада, поддержав законопроект №5495, предусматривающий более жесткие наказания за экспорт леса-кругляка из Украины. За документ во втором чтении и в целом проголосовали 234 народных депутата.

В частности, №5495 будет ограничивать внутреннее потребление таких материалов в размере 25 млн кубометров в год.

Документ также предусматривает, что перемещение через границу Украины вне таможенного контроля необработанных лесоматериалов будет наказываться лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

За аналогичное действие, совершенное повторно или по предварительному сговору группой лиц или должностным лицом, предлагается лишать свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

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