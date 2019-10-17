Главная Новости
17 октября • обновлено в 16:00
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Новости экономики

"Лес в смартфоне": в Украине запустили онлайн-карту рубки деревьев

1.1т Читать материал на украинском

Государственное агентство лесных ресурсов Украины разработало онлайн-карту рубки леса, которая работает в пилотном режиме и распространяется на три области – Черниговскую, Полтавскую, Ривненскую.

"Систему графического отображения рубки на карте Украины сегодня мы отрабатываем на трех пилотных областях. Месяц, как мы начали загружать карты. Сейчас решаем ряд технических вопросов. К концу года планируем распространить проект на всю Украину", – заявил генеральный директор государственного предприятия "Лесной инновационно-аналитической центр" Гослесагентства Виктор Мельниченко, сообщает пресс-служба правительства.

Таким образом, каждый человек может зайти на сайт LK.UKRFOREST.COM и ознакомиться с перечнем лесорубных билетов на заготовку древесины или проверить на карте законность осуществления рубок.

Новости
В Украине ужесточат наказание за контрабанду леса: все подробности

"Если вы, гуляя по лесу, видите рубку деревьев, то вам нужно зайти на сайт LK.UKRFOREST.COM и выбрать опцию "Карта". В телефоне должна быть включена геолокация. Тогда на онлайн-карте автоматически определится ваша геопозиция в лесу. Нажав на соответствующий номер выдела, вы увидите информацию о рубке, а также сможете просмотреть соответствующий лесорубный билет", – добавил Мельниченко.

Также ведомство запустило пилотный проект электронного реестра лесорубных билетов на заготовку древесины.

Реестр содержит ряд опций, в частности, можно выбрать необходимую область, лесхоз, лесничество, квартал и выдел, систему и тип рубок, их статус и период проведения.

"Это реестр разрешительных документов, дающих право осуществлять хозяйственную деятельность, связанную с заготовкой древесины. Регистрация лесорубных билетов покрывает всю территорию Украины. Мы собрали все данные в одном месте и начали делать их более доступными для общественности", – отметил Мельниченко.

В реестре уже обнародована информация о 27 тыс. выданных разрешительных билетов на заготовку древесины.

Система работает в пилотном режиме и распространяется на три области – Черниговскую, Полтавскую, Ривненскую

Система работает в пилотном режиме и распространяется на три области – Черниговскую, Полтавскую, Ривненскую

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В апреля 2015 года Верховная Рада приняла закон, который на 10 лет запретил экспорт лесоматериалов в необработанном виде. Мораторий на вывоз древесных пород, кроме сосны, начал действовать с 1 ноября 2015 года.

  • В середине июня 2018 года премьер-министр Владимир Гройсман публично объявил масштабный бой контрабанде. Тогда глава правительства озвучил основные схемы преступников, которые в ближайшее время будут сломлены.

  • Спустя две недели к борьбе подключилась и Верховная Рада, поддержав законопроект №5495, предусматривающий более жесткие наказания за экспорт леса-кругляка из Украины. За документ во втором чтении и в целом проголосовали 234 народных депутата.

  • В частности, №5495 будет ограничивать внутреннее потребление таких материалов в размере 25 млн кубометров в год.

  • Документ также предусматривает, что перемещение через границу Украины вне таможенного контроля необработанных лесоматериалов будет наказываться лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

  • За аналогичное действие, совершенное повторно или по предварительному сговору группой лиц или должностным лицом, предлагается лишать свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Вырубка леса в Украине" на OBOZREVATEL.

Темы
Вырубка леса в Украине Мораторий на экспорт леса
Место
Украина
Теги
Гослесагентство лес
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel