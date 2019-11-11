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11 ноября • обновлено в 15:26
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Лес в смартфоне: в Кабмине рассказали об успехах проекта

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В Украине к пилотному проекту e-реестра заготовки древесины и онлайн-карты рубок подключили уже шесть областей.

"В реестре, по состоянию на 11 ноября, обнародована информация о 30,6 тыс. выданных разрешительных билетов на заготовку древесины. Онлайн-карта рубок распространяется на Черниговскую, Полтавскую, Ривненскую, Киевскую, Волынскую, Тернопольскую области", – сообщает "Правительственный портал" .

В частности, каждый человек может зайти с компьютера или телефона на сайт LK.UKRFOREST.COM и ознакомиться с перечнем лесорубных билетов на заготовку древесины или проверить на карте законность осуществления рубок.

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Реестр содержит ряд опций – можно выбрать необходимую область, лесхоз, лесничество, квартал и выдел, систему и тип рубок, их статус и период проведения.

Также в общем перечне можно выбрать "Просмотреть" и подробно ознакомиться с тем или иным лесорубным билетом и участками, на которых происходит или будет происходить заготовка древесины, а также просмотреть на онлайн-карте.

"Если вы не знаете вышеуказанные данные, гуляя по лесу, видите рубку деревьев, то вам нужно зайти на сайт LK.UKRFOREST.COM и выбрать опцию "Карта". В телефоне должна быть включена геолокация. Тогда на онлайн-карте автоматически определится ваша геопозиция в лесу. Нажав на соответствующий номер выделения, вы увидите информацию о рубке, а также сможете просмотреть соответствующий лесорубный билет", – отметили представители правительства.

После рассмотрения и принятия Верховной Радой ряда законодательных инициатив, будет возможность распространить систему электронного учета древесины, реестр лесорубных и лесных билетов, онлайн-карту рубок на всех постоянных лесопользователей, которые также осуществляют заготовку древесины, независимо от подчинения.

К пилотному проекту e-реестра заготовки древесины и онлайн-карты рубок подключили уже шесть областей

К пилотному проекту e-реестра заготовки древесины и онлайн-карты рубок подключили уже шесть областей

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В апреля 2015 года Верховная Рада приняла закон, который на 10 лет запретил экспорт лесоматериалов в необработанном виде. Мораторий на вывоз древесных пород, кроме сосны, начал действовать с 1 ноября 2015 года.

  • В середине июня 2018 года премьер-министр Владимир Гройсман публично объявил масштабный бой контрабанде. Тогда глава правительства озвучил основные схемы преступников, которые в ближайшее время будут сломлены.

  • Спустя две недели к борьбе подключилась и Верховная Рада, поддержав законопроект №5495, предусматривающий более жесткие наказания за экспорт леса-кругляка из Украины. За документ во втором чтении и в целом проголосовали 234 народных депутата.

  • В частности, №5495 будет ограничивать внутреннее потребление таких материалов в размере 25 млн кубометров в год.

  • Документ также предусматривает, что перемещение через границу Украины вне таможенного контроля необработанных лесоматериалов будет наказываться лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

  • За аналогичное действие, совершенное повторно или по предварительному сговору группой лиц или должностным лицом, предлагается лишать свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

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Темы
Вырубка леса в Украине Мораторий на экспорт леса
Место
Украина
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