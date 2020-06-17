Елена Кравец станет главой НБУ? 'Слуги' задумали уволить Смолия после кредита МВФ

Верховная Рада Украины намерена выразить недоверие главе Национального банка Якову Смолию после того, как был получен первый транш от Международного валютного фонда.

По данным источников OBOZREVATEL, парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал соответствующий проект постановления.

В распоряжении OBOZREVATEL оказался этот документ, в котором говорится, что работа действующего главы НБУ на этом посту была неудовлетворительной.

"Национальный банк Украины, как в 2019 году и начале 2020 года, так и начиная с 2014 года не выполнил в полной мере своей основной конституционной функции – обеспечения стабильности денежной единицы Украины. Национальный банк Украины формировал и реализовывал крайне опасную для страны валютно-курсовую политику, которая искусственно углубила кризисные явления в экономике", – сказано в документе.

Также в нем отмечается, что денежно-кредитная политика, которая реализовывалась НБУ в указанные годы, негативно повлияла на экономику страны, в частности путем искусственного перетока значительных финансовых ресурсов в пирамиду государственных долговых обязательств, создав опасный дисбаланс в экономике.

Кроме того, в документе говорится, что политика политика НБУ не способствовала защите экономики от влияния внешних негативных воздействий в течение 2019 года и во время карантина в 2020 году, а также не позволила предоставить банковской системе Украины достаточную поддержку для предотвращения экономического кризиса, а значит была неэффективной.

В Раде предлагают создать временную следственную комиссию по вопросам расследования деятельности руководства НБУ и Фонда гарантирования вкладов физических лиц в 2014-2019 годах.

"Слуги народа" недовольны работой НБУ

"Слуги народа" недовольны работой НБУ

Напомним, что ранее "слуг народа" упрекнули в том, что при президенте Владимире Зеленском многие государственные должности заняли бывшие сотрудники студии "Квартал 95". Исходя из этого можно предположить, что, в случае увольнения Смолия, его должность может достаться Елене Кравец, которая в сериале "Слуга народа" играла роль главы Национального банка Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина в пятницу, 12 июня, получила первый транш Международного валютного фонда в рамках новой программы stand-by. Его сумма составила 2,1 млрд долларов.