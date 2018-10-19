''Легко отделались'': США пригрозили России новым ударом

Демократическая партия США выступает за новый пакет штрафных мер против Российской Федерации.

"В нашей партии распространена точка зрения, что Россия легко отделалась. Поэтому мы предпримем меры, которые будут включать в себя дипломатические инициативы и, конечно же, санкции", – заявил губернатор штата Нью-Джерси Филипп Мерфи, передает RT.

По его словам, Москва "пока еще" благополучно справляется с санкционным давлением Вашингтона. В связи с этим в Конгрессе США в настоящее время ведется работа над новыми ограничительными мерами.

В то же время Мерфи отметил, что в отношениях с европейцами Соединенные Штаты должны избрать другой подход.

"Я до глубины души убежден, что лучший вариант для Европы и США – это держаться вместе", – резюмировал губернатор штата Нью-Джерси.

Напомним, 8 августа Госдеп США анонсировал новые антироссийские санкции в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери. Документ требует свести в единую систему все уже введенные ранее ограничительные меры.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 августа России выдвинули три требования для снятия нового пакета "адских санкций". 27 августа вступила в силу первая часть санкций США.