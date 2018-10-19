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МирСпорт

/Новости экономики

''Легко отделались'': США пригрозили России новым ударом

4.2тЧитать материал на украинском

Демократическая партия США выступает за новый пакет штрафных мер против Российской Федерации.

"В нашей партии распространена точка зрения, что Россия легко отделалась. Поэтому мы предпримем меры, которые будут включать в себя дипломатические инициативы и, конечно же, санкции", – заявил губернатор штата Нью-Джерси Филипп Мерфи, передает RT.

По его словам, Москва "пока еще" благополучно справляется с санкционным давлением Вашингтона. В связи с этим в Конгрессе США в настоящее время ведется работа над новыми ограничительными мерами.

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В то же время Мерфи отметил, что в отношениях с европейцами Соединенные Штаты должны избрать другой подход.

"Я до глубины души убежден, что лучший вариант для Европы и США – это держаться вместе", – резюмировал губернатор штата Нью-Джерси.

Напомним, 8 августа Госдеп США анонсировал новые антироссийские санкции в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери. Документ требует свести в единую систему все уже введенные ранее ограничительные меры.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 августа России выдвинули три требования для снятия нового пакета "адских санкций". 27 августа вступила в силу первая часть санкций США.

Читайте все новости по теме "Санкции против России" на OBOZREVATEL.

Тема
Санкции против России
Место
США
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Каждый вуйка .при каждом упоминании США. должен вскочить. и спиваты гымн украйины.Бо цэ нэзалэжнисть!!!!
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Оба на...что то новенькое...Москва удачно справляется))А где ж порванная в клочья экономика???)))Обозреватель мы ж должны были вот вот сдохнуть
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Пигин Макс
Пигин Макс
Видимо на Окраине опять что-то подорожает. Держитесь, нерабы!
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