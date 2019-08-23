"Легко не будет": в МИД Украины внезапно заявили о снятии санкций с России

Украине вряд ли удастся удержать санкции в отношении России.

Так считает заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль. В интервью "Интерфакс-Украина" она предрекла дальнейшую судьбу ограничений против Москвы.

"Не стоит рассчитывать на то, что все будет легко. На мой взгляд, маловероятно, что мы сможем держать санкции и изоляцию России дальше", – сказала чиновница.

При этом дипломат выразила уверенность, что санкциями удалось остановить наступление на востоке Украины.

"По крайней мере, не было на протяжении этих пяти лет таких событий как Дебальцево, как Иловайск. И это реально было достижением этих пяти лет – не было ужасного кровопролития и потерь такого количества человеческих жизней... Изоляция этих лет работала на то, чтобы держать ситуацию, чтобы она не ухудшилась", – пояснила она.

При этом Зеркаль признала, что санкции не принесли всего, чего от них ожидали.

Санкции против России могут снять blackseanews.net

"Действительно, они не принесли всего того, что могли принести, но сказать, что они совсем неэффективны нельзя... Конечно, мы бы хотели, чтобы было большее давление, и не просто была остановка горячей фазы, а чтобы это было и решение вопроса по существу", – добавила дипломат.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 августа президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ о введении новых санкций против России в связи с "делом Скрипалей".

Второй пакет ограничений введен в рамках закона о контроле над химическим и биологическим оружием.

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