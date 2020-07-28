До легализации казино в Украине остался последний шаг

Закон о легализации игорного бизнеса во вторник, 28 июля, передали на подпись президенту Владимиру Зеленскому.

Как сказано на сайте парламента, документ уже подписал спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Последний этап прохождения документа – передача на подпись президенту. В частности, 27 июля документ одобрил Разумков, а 28 июля его направили на подпись Зеленскому.

Документ о легализации казино передали на подпись Зеленскому Сайт Верховной Рады

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 июля Верховная Рада во втором чтении и в целом приняла закон, которым легализовала казино в Украине. Однако его подписание почти сразу заблокировали.

21 июля Верховная Рада отклонила все проекты постановлений об отмене закона о легализации казино в Украине.

Позже стало известно, что в финальном тексте закона о легализации азартных игр появилась норма о возможности располагать их в 4-звездочных отелях.

Стало известно, что казино в Украине откроют не ранее конца 2020 года и не позже лета 2021-го.