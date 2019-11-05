Легализация казино в Украине: у Гончарука спрогнозировали миллиардные прибыли

Кабинет министров прогнозирует 3 млрд гривен поступлений в государственный бюджет в 2020 году от легализации азартных игр.

"Правительство будет искать ресурс для наполнения государственного бюджета не в повышении налогов, а в сокращении расходов", – сообщил премьер-министр Алексей Гончарук во вторник, 5 ноября, презентуя проект главного финансового документа страны, который был разработан ко второму чтению.

Кабинет министров предусматривает 3 млрд гривен поступлений в государственный бюджет от легализации азартных игр

Кабинет министров предусматривает 3 млрд гривен поступлений в государственный бюджет от легализации азартных игр

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский заявил, что легализует азартный бизнес в Украине. "Мы легализуем азартные игры, а именно казино в пятизвездочных отелях", – сообщил глава государства.

Будучи еще кандидатом в президенты Зеленский рассказал, что готов создать в стране аналог американского Лас-Вегаса, где будут легализованы проституция и игорный бизнес.

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