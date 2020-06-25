Легализация казино не принесет бюджету Украины ни копейки: резонансные факты

В Украине предложили освободить от налогов игорные заведения. Такую инициативу выдвинул комитет ВРУ по финансам, налоговой и таможенной политике.

Как сказано в материале OBOZREVATEL, норма предусматривает нулевые налоги на ближайшие два года после легализации казино.

"А что будет вместо доходов в бюджет? Много интересного. Обширный теневой и никем, кроме людей в правильных погонах и кабинетах, неконтролируемый рынок. Залы с нахальными названиями и закрытыми витринами в каждом квартале. Рост числа игроманов, выносящих из дому последнее. И создание регулятора этого "рынка", деятельность которого будет оплачена бюджетными средствами и который, скорее всего, возглавит россиянин, связанный с Кремлем. А лоббируют эту схему, казалось бы, самые честные, прямые, как корабельная сосна, и преданные президенту люди – Кирилл Тимошенко и Давид Арахамия", – сказано в статье.

Согласно законопроекту, начало лицензирования участников игорного рынка начинается без механизмов их фискального контроля.

"Как такое возможно? Да очень просто. Законопроект предполагает запуск государственной системы онлайн-мониторинга, сертификацию и инспектирование оборудования, идентификацию и соответствие игры. То есть получение государством информации о том, где, когда и за что операторы получили от игроков деньги. Выглядит красиво, но абсолютно нереалистично. Причем заведомо нереалистично. Потому что никаких ресурсов для запуска подобной системы контроля у государства нет и не будет как минимум в ближайшие два года, о чем и говорится в законе. А раз не будет, так пусть участники рынка ничего и не платят", – пояснил автор материала.

Как указано, сейчас на рынке существует три легальных лотерейных оператора. От них в бюджет поступало 400 млн грн, что не соответствует реальных оборотам, но все же – немало.

Новый же законопроект даже в случае запуска государственного мониторинга позволит операторам самим регулировать размер прибыли, которую они будут показывать.

"Ну а окружение Зеленского в очередной раз с чувством, толком и расстановкой подставляет президента, с чем и поздравляем Владимира Александровича. За российские деньги протаскивается закон, с одной стороны провоцирующий социальный взрыв, а с другой – не дающий ничего бюджету. При этом открывающий и легализующий миллиардные потоки от игорного бизнеса, делая их недоступными для претензий фискальных органов. Давид Арахамия в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" 19 июня заявил, что закон надо срочно принять, чтобы обеспечить поступления в бюджет 7 млрд грн до конца года, что вызвало смех находящихся в студии мэров", – отмечает автор.

В статье указано, что, скорей всего, в неполучении бюджетом указанных 7 млрд грн в год, Тимошенко, Арахамия и Баум "переведут стрелки" на Зеленского.

На фоне усугубляющегося экономического кризиса у президента и власти в целом остался один ресурс – рейтинг Зеленского. Который держится на доверии избирателей к президенту, зиждущемуся на убеждении, что "президент не ворует". Что является нонсенсом в новейшей украинской истории и достоинством, ради которого президенту прощают политические и экономические промахи. Но здесь речь идет не о промахе, а о намеренном ударе по государственной машине и населению. Ударе, который наносит ближайшее окружение президента. И продолжать верить в то, что царь хороший, бояре плохие, а президент не в теме и не в доле, после этого удара будет крайне сложно даже самым преданным избирателям Зеленского", – резюмируют в статье.

Как сообщал OBOZREVATEL, Национальное агентство по предупреждению коррупции проверит законопроект о легализации и государственном регулировании азартных игр. Экспертиза приостановит рассмотрение документа на срок до 10 дней.