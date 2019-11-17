Рай для монополий: почему проектом о легализации игорного бизнеса воспользуется Россия

Уже в 2020 году в каждом украинском городе появятся легальные “однорукие бандиты”, казино и лотереи. В интернете же каждый игроман сможет без особых проблем сделать ставку или попытать удачу, выиграв миллионы.

Готовятся к легализации азартных игр абсолютно все — начиная от украинских монополистов, заканчивая крупными российскими компаниями. При этом Кабинет министров уже готовит почву для “нужных компаний”.

Что об этом известно и где будут играть в онлайн-покер украинцы — в материале OBOZREVATEL.

Главное:

В Украине опубликовали законопроект о легализации игорного бизнеса;

Он касается как казино, так и букмекерских контор, игорных залов и лотереи;

В проекте есть много нюансов. В частности допуск к “одноруким бандитам” иностранцев, возможная монополия отдельных компаний и легализация автоматов для малообеспеченных;

Эксперты идею критикуют — есть риск прихода российского бизнеса и монополизации рынка.

Что конкретно предлагают

В Верховной Раде зарегистрировано 8 проектов законов касательно легализации игорного бизнеса. При этом основной документ - Кабинета министров, №2285. Вот его главные новшества:

Игорные заведения смогут официально работать после покупки лицензии. Для казино их будет 20, для букмекерских контор — 80, онлайн-казино — 10, покерных клубов — 5, интернет-покерных клубов — 5, и для салонов игровых автоматов — 160.

Все указанные лицензии будут продавать на электронных торгах. Стартовые цены: для казино 12 400 минимальных прожиточных минимумов ежегодно — это примерно 21 млн гривен (кроме Киева); для покерных клубов — 625 минимумов (около 1 млн гривен); для зала с игровыми автоматами — 730 минимумов (1,4 млн гривен); для букмекеров — от 625 минимумов (чуть более 1 млн гривен).

Отдельное внимание из всего перечня азартных игр крупные инвесторы и правительство уделяют казино. Ведь именно это потенциально может привлечь иностранные инвестиции.

Изначально президент Зеленский предлагал организовывать казино только в 5-звездных отелях. В правительственном проекте норма сохранилась, а также дополнилась требованием по количеству номеров — для Киева не менее 200 штук, для других городов — от 150.

Как уже сказано выше, предлагается выдать 20 лицензий таким гостиницам. При том, что в Украине такого уровня комплексы можно пересчитать на пальцах, пока.

В каждом большом казино для городов с населением более 500 тысяч человек планируется обустроить 10 игровых столов, из них 2 — с рулеткой и не менее 50 игровых автоматов, в казино поменьше — 5 столов и 20 автоматов.

Все полученные в рамках игорной деятельности налоги пойдут в специальный фонд для поддержки медицины, спорта и культуры украинцев.

“Ловушка” от россиян

Поданный Кабмином законопроект вызвал бурю негодования как у украинских экспертов, так и у народных депутатов “Слуги народа”. Рынок азартных игр в Украине оценивается от 3 до 10 миллиардов гривен, это колоссальные поступления в бюджет.

Поэтому борьба за лакомый “кусок пирога” среди операторов ожидается горячей. Основные риски идеи:

Стационарные игровые автоматы будут нерентабельными. Лицензия на один такой автомат около 750 тысяч гривен в год, на один ставкомат — 31 тысяч гривен. А таких ставкоматов потребует в среднем 10 тысяч штук, а это еще 310 тысяч гривен. Итого примерно 1 млн гривен ежегодно.

Стоимость лицензии для онлайн-оператора будет примерно 27 млн гривен. Это подъемные деньги для операторов ("Пари-Матч", к примеру), поэтому многие российские компании уже регистрируются в Украине и переводят свои сайты на украинский язык (“Лига Ставок”, "Марафон-Бет").

И это еще не все. По словам эксперта Украинского института будущего Александра Черненко, законопроект не отвечает международным стандартам в сфере игорного бизнеса. Его нужно существенно доработать.

“В законопроекте есть возможность работать букмекерам, прямо связанным со страной-агрессором, также с офшорными зонами. Пункт о создании дополнительного фонда для поддержки спорта и медицины — это еще один путь к бюрократии… Мы считаем, что в своем проекте есть несколько коррупционных рисков.

Это и регулятор рынка, назначение главы органа и других членов. На данном этапе для нормальной работы этого бизнеса создавать ничего не нужно, хватит компетенции министерства юстиции, а также Бюро финансовых расследований”, — подчеркнул OBOZREVATEL во время одного из круглых столов Александр Черненко.

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Автор альтернативного проекта, нардеп от “Слуги народа” Александр Дубинский уверен, что №2285, как и альтернативные законопроекты стимулируют серый и черный рынок в Украине. Незаконные игровые автоматы с улиц никто не уберет.

“Мы не останавливаем Лас-Вегас, который у нас есть на улицах. Мы разрешаем работу лотереям с VLT-терминалами, которые заменяют игровые автоматы. Оставляем без ответственности черный игорный бизнес и если вы этого не знаете, то черный бизнес можно окупить всего за 3 месяца. Ты открываешь салон в арендуемом помещении, наполняешь его VLT-терминалами, каждый из которых стоит всего 100 долларов, то через 3 месяца получишь 100 или 200% прибыли…”, — подчеркнул Дубинский.

По его словам, Кабмину и Верховной Раде нужно определиться, что и как выбирают — серый и черный рынок, или честную конкуренцию.

Генеральный директор Всеукраинского союза развития букмекерства Вадим Мисюра считает, что нет смысла подавать сразу 8 законопроектов, лучше все усилия объединить в одной идеи.

“Не понятна позиция Кабмина, который объединил букмекерство и онлайн-казино. Для которых предусмотрел одну лицензию на два вида игр и ограничение количеством всего 10 штук. Есть риск, что рынок азартных игр частично остается в тени. Следующая проблема - невозможность участие в рынке иностранных компаний.

Для того, чтобы принять участие, игрок обязан кроме оригинала паспорта предоставить еще и налоговый номер. Это делает невозможным участие иностранцев в азартных играх”, — поясняет Мисюра.

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