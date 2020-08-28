Лечебный распил: власть собирается потратить 5 млрд грн на ненужную медтехнику в преддверии второй волны COVID-19

Вместо закупок медтехники, в которой остро нуждаются больницы для борьбы с COVID-19, 5,3 млрд грн пойдет на закупку дорогого и не первой необходимости оборудования. Большая часть которого даже не будет введена в эксплуатацию. Между тем, от закупок критически необходимой медтехники, которая поможет встретить вторую, куда более грозную, волну коронавируса и спасти десятки тысяч жизней – власти отказались. Потому что объемы откатов в разы меньше?

Президент заявил о том, что рост заболеваемости COVID-19 "просто остановит полностью медицину и государство ничего не сможет сделать". Вместе с тем, по словам Зеленского, Украина подготовлена ​​к возможной "второй волне" коронавируса, и не выдержит ее в том случае, если количество новых случаев продолжит активный рост. Позволим себе усомниться в том, что власти подготовились даже к нынешнему числу больных. И позволим себе высказать смелое предположение, что меры, предпринимаемые властями, только во вторую, а может быть даже в третью очередь направлены на эффективное противостояние COVID-19, а в первую очередь – на собственное обогащение. Ну а если при этом умрет и станут инвалидами на пару десятков или сотен тысяч народу больше, то как, говорил один бывший заместитель министра – они все равно все умрут.

Итак, что произошло. 8 июля постановлением Кабинета министров Украины было выделено 5,3 млрд грн на приобретение оборудования для приемных отделений опорных больниц в госпитальных округах. Чудеса в этом решении Кабмина начинаются сразу – с формулировок документа. Целевое назначение средств – "закупки оборудования для приёмных отделений". Однако, самого словосочетания "приемные отделения" в законе, на который опирается постановление – нет. Закон этот предусматривает создание отделений экстренной помощи в больницах, но, во-первых, для начала должны быть выделены деньги на создание этих отделений, а уже потом на их оснащение, во-вторых они вовсе необязательно должны быть в опорных больницах.

Власть хочет закупить дорогие томографы

Но главное это – в-третьих – созданием и финансированием отделений экстренной помощи согласно Закону, должны заниматься местные власти, а не Кабмин. Поэтому слова "приемные отделения" в постановление и приказ вписали вовсе не из-за некомпетентности и неосведомленности, а чтобы иметь основания освоить 5,3 млрд. грн.

Ну зачем эти бюрократические придирки и крючкотворство, удивится читатель. Ведь все равно оборудование пойдет в больницы и будет помогать врачам бороться с пандемией COVID.

А вот и нет.

Это как раз та самая, как говорил покойный спикер Партии регионов Чечетов, "красота игры", которая позволяет "сделать как котят" миллионы украинских больных, и не только коронавирусом.

Потому что закупаться будет не то, что сегодня в первую очередь необходимо больницам – аппараты ИВЛ, УЗИ, рентгены, мониторы пациента, дефибрилляторы, электрокардиографы. А тяжелое и дорогое оборудование, стоимостью более 20 млн. грн. за единицу – компьютерные томографы и ангиографы. И у больниц нет ни потребностей в таком безумном количестве этого оборудования (161 томограф, 48 ангиографов), ни возможностей для его установки, введению в эксплуатации и дальнейшего эффективного использования в интересах пациентов.

Украина на пороге второй волны коронавируса

Более того, данное оборудование уже есть в больницах, в количестве, необходимом или близком к необходимому, однако существенная доля этих аппаратов по разным причинам не работает, а нередко – даже не введена в эксплуатацию. Немного статистики. Обеспеченность Украины компьютерными томографами составляет 1,2 на 100 тыс. населения. Для сравнения в: Венгрии – 0,9, Великобритании – 1, Нидерландах – 1,4. Количество ангиографов в Украине на 100 тыс. – 0,39. В Эстонии – 0,5, Венгрии, Испании, Латвии – 0,6. То есть, томографов – как в ЕС или выше. Ангиографов – чуть меньше, не критично меньше. И нет никаких оснований увеличивать количество в полтора-два раза.

Но что с имеющимся оборудованием? Из находящихся в Украине 172 аппаратов КТ – 35 не работают. То есть, каждый пятый. Причины – технические неисправности, неготовность помещения для использования. Только у 6 аппаратов исчерпан ресурс эксплуатации. При этом используются аппараты, как правило, крайне неэффективно: из 117 коммунальных КТ в 20 регионах режим работы "24/7" реализован только для 22% аппаратов.

Еще более показательная ситуация с ангиографами. Из 115 имеющихся аппаратов не работают 35. То есть, каждый третий аппарат. Основная причина (почти 60%) – неготовность помещения. То есть аппарат был куплен, а денег на его установку и ведение в эксплуатации банально нет. Исчерпали ресурс лишь 8 аппаратов.

С ангиографами вообще дивная история. В 2017-2019 годах работала госпрограмма по их закупке на условиях со-финансирования из местных бюджетов. И каков результат? Из 35 ангиографов, закупленных и поставленных на баланс учреждений в период с 2017 по 2020 годы, 24 системы не установлено. И их эксплуатация даже не начиналась.

Интересно, правда?

А давайте купим еще 48 ангиографов и 161 томограф и посмотрим, что будет, отвечает на это Кабмин.

А будет очень, очень хорошо. Но не больным, и не врачам. А поставщикам оборудования. И чиновникам – тем, которые принимали решения о выделении средств. И тем, кто в дальнейшем будут сопровождать тендеры. А оборудование? Оборудование пару лет полежит, и хорошо если в надлежащих условиях и под надлежащим контролем. Потому что на текущий момент готовности помещений в больницах к монтажу такого оборудования – нет. Инженерные и электрические сети и проектные решения не соответствуют международным стандартам. Помещения, часто находящиеся в панельных зданиях советской постройки, элементарно конструктивно не готовы к размещению аппаратов весом в несколько тонн.

Нет и кадрового ресурса, потому что необходимо в сжатые сроки подготовить как минимум 160 команд специалистов по КТ и 50 по ангиографии, учитывая, что с источниками ионизирующего излучения человек может работать не более 6 часов в сутки, а экстренная медицинская помощь предусматривает режим "24/7/365". И, наконец, финансовый вопрос – обеспечение работы, а именно – оплата труда, покрытие эксплуатационных расходов и сервисного обслуживания радиологического оборудования в условиях жесткой экономии.

И теперь вопрос, как это все следует расценивать – как преступную халатность? Рабочая группа, которая разрабатывала медико-технические требования на закупку оборудования, она что же – всего это не знала или не понимала? Источники во власти говорят, что первоначально рабочая группа все разработала вполне грамотно и очень близко к реальным потребностям медучреждений. Но потом что-то пошло не так. Или наоборот – "так". Но только для того, кого надо – "так". Ведь гораздо легче контролировать закупку трех дорогих позиций, с поставщиками (обязательно – посредниками) которых есть отношения и предварительные договорённости, чем с сотнями компаний, производящих медицинскую технику так называемого среднего класса. И, между прочим, речь идет о национальной безопасности – и из-за цены вопроса, и из-за того, что на карте жизни и здоровья пациентов украинских больниц. Неужели в СБУ не знают, что деньги пошли не туда? Рискнем предположить, что знают досконально. Почему нет реакции? Опять-таки – из-за цены вопросы.

Конец 1 части. Продолжение следует. Мы расскажем, кто и сколько "заработал" на закупке медоборудования, где оно сгнило и при чем здесь клятва Гиппократа.