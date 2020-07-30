Квартиры подорожают, а строительство не успеют закончить: украинцам дали советы по покупке жилья

В Украине уже до конца 2020 года квартиры в среднем подорожают на 10%. Большинство застройщиков не успеют закончить жилье в заявленные сроки.

Об этом сказано в материале "Лига.нет" со ссылкой на опрошенных экспертов по недвижимости.

По мнению аналитика консалтинговой компании SV Development Сергея Костецкого, если не будет дополнительных карантинных мер и громких банкротств, осенью рынок вернется к докарантинным показателям. В среднем цены вырастут до 10% до конца года.

"Количество сданной первички сокращается, если в этом году не будет массовой застройки, то через полтора года мы можем нарваться на дефицит", – говорит вице-президент Ассоциации профессиональных управляющих недвижимостью Анатолий Топал.

Инвесторам нужно быть готовыми к тому, что большинство застройщиков не смогут ввести дома в заявленные сроки, минимальный срок отсрочки составит полгода, предупредил президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Юрий Пита. "Это связано с реформой ГАСИ и карантином. Стройки ведутся, но не так быстро, как хотелось бы", – заключил эксперт.

В целом, эксперты не советуют украинцам инвестировать в строительство, особенно на ранних этапах.

"Сейчас застройщики не знают, что будет с их компанией через полгода, будут деньги – построят, деньги закончатся – не будут строить. Игра в рулетку. Лично я бы сейчас воздержался от инвестирования", – говорит Костецкий.

По данным опрошенных экспертов, в среднем за год цена квадратного метра в Киеве выросла на 6,8%. Сейчас она составляет 20 000 – 23 000 грн за квадратный метр.

Цены растут в связи ростом курса доллара, это напрямую влияет на стоимость строительных материалов, объяснил Топал.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине до конца 2020 года планируют ввести общий реестр всей первичной недвижимости. Застройщики смогут выставлять на продажу только зарегистрированные в нем квартиры.

В Украине возможно снижение ставок по ипотеке до 10% с нынешних 20-24%, если Нацбанк осуществит свои планы по снижению учетной ставки.

В Украине стоимость аренды недвижимости из-за карантина резко обвалилась. Спрос упал на 70-80%, а цены пришлось опускать почти на 30-40%. К примеру, двушку в Киеве недалеко от метро можно арендовать за 6 тыс. грн в месяц.