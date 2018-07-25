Квартиры вдвое дешевле и обувь по 5 грн: где украинцам купить конфискат

Не вернули долг банку? Полгода не платите за коммуналку? Заказали телефон в интернете и ждете посылку из США? Исполнительная служба может в любой момент забрать имущество и продать его на открытых торгах в сети. В счет долга арестовывают не только машины и квартиры, но и поношенную одежду, кастрюли, шторы и москитные сетки. В общем все, что теоретически можно продать.

Весь этот товар оценивается и реализовывается с помощью системы СЕТАМ. Правда, цены, по которым имущество достается новым владельцам, иногда в несколько раз ниже рыночных. И пока одни украинцы теряют, другие – могут выгодно приобрести.

OBOZREVATEL разобрался, что забирают у украинцев за долги и почем это продается.

Квартиры по ценам в два раза ниже рыночных

"Единственное, что нужно для ареста квартиры – упорство", - рассказывает юрист Александр Плахотник. Любой украинец с долгами может лишиться недвижимости. Суд принимает решение взыскать долг, выдает указ, а исполнительная служба арестовывает и продает через электронную систему. Для примера, несколько лет назад квартиру в Луцке продали за коммунальный долг в размере 50 тыс. грн. И это действительно редкий случай. А вот за любые другие долги, в том числе и не выплаченные кредиты, у украинцев забирают жилье регулярно.

"Квартиру продали на аукционе за $14 тыс. По состоянию на сейчас эта квартира продается по цене $34 тыс. По сути это прекрасный бизнес, но жаль, что он делается на "разрушенных гнездах", - прокомментировал ситуацию в соцсети адвокат семьи, которая за коммунальные долги лишилась жилья в Луцке Олег Огородник.

К слову, согласно архивным данным электронной системы СЕТАМ, жилье на аукционе действительно можно купить по цене в несколько раз ниже рыночной. К примеру, в конце мая в СЕТАМ ушла с молотка столичная однушка на пр. Свободы, 3. После всех торгов квартира обошлась новым владельцам всего в 439,5 тыс. грн. По действующему курсу это $528 за квадратный метр. В соседних домах на том же проспекте Свободы стоимость одного квадрата - $800-900.

Но и это не рекорд. В январе этого года на электронных торгах купили однокомнатную квартиру в Киеве за 418,3 тыс. грн на ул. Полярная (фактически, стартовая цена не выросла). Один квадрат обошелся всего в $490. Рыночные цены в этом районе - $950. То есть квартира обошлась владельцу почти в два раза дешевле реальной стоимости.

В системе также можно найти предложения и на первичном рынке. К примеру, квартира недалеко от столицы (пгт Коцюбинское) площадью 75,5 кв. м в прошлом году ушла за 491,2 тыс. грн. В то же время на одном из популярных сайтов объявлений такое же жилье в этом же доме продается за 720 тыс. грн!

Как пояснил OBOZREVATEL гендиректор СЕТАМ Виктор Вишнев, цены они не определяют, им приходят уже готовые документы с оценочной стоимостью. Торги проходят с помощью механизма блокчейн и к ним, уверен Вишнев, не могут возникать никакие вопросы. А вот цена в идеале должна увеличиваться с помощью конкуренции. Но проблема в том, что если на торгах зарегистрировался только один участник, ему жилье и достанется. При этом цена останется стартовой.

"Если цена завышенная и на первых торгах его не реализовали, то ко вторым торгам, если это движимое имущество, цену снизят на 25%. На третьих торгах будет уже скидка в 50%. Если же цена слишком низкая, наоборот, будет много участников на торгах. Соответственно, в процессе торгов будет большая конкуренция и актив пойдет по той цене, которую определит рынок. Торги проходят с 9 утра и до 18 вечера. Если последняя ставка сделана перед закрытием, торги могут продлить на 10 минут", - поясняет Вишнев.

По дешевке в СЕТАМ можно купить не только недвижимость, но и кухонную утварь, одежду, автомобили, обувь, украшения и т.д. Как уже писал OBOZREVATEL, конфискованные еврономера будут раздавать бесплатно. Их могут получить медицинские, социальные учреждения, военные части, а также учреждения пенитенциарной системы, детские дома семейного типа, благотворительные фонды, госорганы.

Но и простые украинцы могут подобрать себе на торгах относительно дешевые авто. К примеру, Daewoo Lanos 2007 года выпуска на сайтах объявлений продается за 92-95 тыс. грн, а в СЕТАМ – за 40 тыс. Автомобиль Nissan Sunny ушел с молотка за 10 тыс. грн, а Chery A15 – 29 тыс. грн (при рыночной цене около 100 тыс.). На электронной площадке можно найти товар на любой вкус и кошелек.

И если машина за 10 тыс. грн кажется слишком дорогой, то здесь можно приобрести футболки по 50 коп., тапочки по 2,5 грн и кроссовки по 5 грн. Среди лотов попадается и новая техника – украинцы заказывает ее в интернете, например, в США, но не декларируют покупки. На границе товар изымают и он попадает в СЕТАМ.

Вернуть имущество невозможно

Исполнительная служба обязана уведомить владельца арестованного имущества об оценочной стоимости в случае, если его не конфисковали. К примеру, если есть долг перед банком на 100 тыс. грн и финансовое учреждение выиграло суд, исполнительная служба может описать все имущество – кастрюли, телевизор, микроволновку, футболку и даже поношенную обувь. Все собранное имущество выставят на торги. Если окажется, к примеру, что удастся выручить 109 тыс. грн, то сдачу в размере 9 тыс. грн вернут владельце реализованного имущества.

"Если не согласны с оценочной стоимостью, можно идти в суд", - рассказывает юрист Александр Плахотник. В то же время Виктор Вишнев поясняет: все торги проходят в рамках закона и забрать уже проданное имущество у нового владельца практически невозможно.

Лучший вариант – не допускать дело до суда и реструктуризировать свой долг. Если же это невозможно, выгоднее будет самостоятельно продать свою квартиру или машину по реально рыночной стоимости, погасить долг и оставить себе остаток. Если же дело дойдет до суда и принудительной продаже, вполне возможно, что его продадут по дешевке.