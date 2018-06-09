Квартиры по цене себестоимости: когда лучше покупать жилье в Украине

В Украине недвижимость лучше всего покупать летом, когда на рынке жилья наблюдается спад. Особенно это правило касается дорогих квартир.

Об этом OBOZREVATEL рассказал аналитик Concorde Capital Александр Грибан. "Рынок жилой недвижимости безусловно цикличен и в нем четко просматривается сезонность. В летний период в жилой недвижимости бизнес класса существует определенное проседание в продажах у застройщиков в связи с длительным отпускным периодом у инвесторов этого сегмента", - отметил аналитик.

Покупка летом выгоднее чем осенью, или весной. А для достижения максимальной доходности, лучше всего приобретать недвижимость на начальном этапе. Правда, в таком случае придется брать на себя риски, что объект сдадут в эксплуатацию не вовремя.

"Часто приобретение на начальном этапе строительства в комбинации с низким сезоном может приблизить цены к себестоимости. В такой конфигурации это будет win-win для обоих участников процесса. Финансовые вливания на стадии котлована очень важны застройщику для набора динамики", - поясняет Грибан.

Ранее OBOZREVATEL подробно писал о том, сколько украинцы заплатят за аренду квартир летом. Эксперты сходятся во мнении: на данный момент ценовые показатели практически достигли дна, поэтому значительного снижения ждать не стоит. Исключением могут стать "хрущевки" без ремонта. В конце августа - в начале сентября, если цены значительно и не вырастут, то спрос на жилье увеличится.