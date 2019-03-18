Квартиру Януковича передали в аренду: как она выглядит

Арестованная квартира бывшего президента Виктора Януковича на Оболонской набережной в Киеве передана в аренду.

Об этом "Українським Новинам" сообщил директор Национального агентства по выявлению, розыску и управлению коррупционными активами Антон Янчук.

"Квартиру передали в аренду и застраховали", - сообщил он. При этом, он не уточнил цену аренды квартиры и кто ее арендует.

В то же время источники в АРМА сообщили, что подобного рода информацию управитель недвижимости может и не сообщать агентству.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее журналисты показали квартиру номер 13 в доме на Оболонской Набережной в Киеве — собственность Януковича и место его прописки.

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