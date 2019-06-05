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Квартира Зеленских в Крыму: всплыла связь с Хомутынником

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Супруга президента Украины Елена Зеленская владеет четырьмя квартирами в элитном комплексе "Император" в поселке Ливадия аннексированного Крыма. Указанный дом построил давний партнер сопредседателя депутатской группы "Возрождение" Виталия Хомутынника Василий Астион.

Об этом OBOZREVATEL узнал благодаря выпискам из украинского и российского реестров недвижимости. По неподтвержденной информации, одиозный Хомутынник имеет прямое отношение к строительству указанного комплекса. Стоит отметить, что нардеп является соратником российского олигарха Павла Фукса.

В то же время в ЖК "Император" семья Хомутынника официально владеет как минимум четырьмя квартирами. Мать народного депутата Валентина Хомутынник является владелицей двух квартир в Ливадии по ул. Батурина, 44а площадью 61,5 и 126,1 кв. м с участками земли по 0,1859 га каждая.

Согласно выпискам из украинского реестра, объекты в элитном доме перешли в собственность по договорам купли-продажи от 3 ноября 2011 года за 619 тыс. 994 грн и 1 млн 271 тыс. 241 грн соответственно. А уже в 2013-м в этом же доме квартиру приобрела жена избранного президента Елена.

ЖК "Император"

ЖК "Император"

Позже, а именно 30 июля 2013 года, квартиру в пентхаусе площадью 67,5 кв. м приобрел отец депутата Юрий Хомутынник. Стоит отметить, что после российской аннексии, летом 2017 года, родители нардепа перерегистрировали свое крымское имущество в Росреестре. Эта информация подтверждается выписками из реестра.

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ЖК "Император"

ЖК "Император"

ostrov82.com

По информации OBOZREVATEL ЖК "Император" заказала фирма "Биларт", которая зарегестрирована в Днепре. Она принадлежит Василию Астиону, который является давним партнером Хомутынника и был его помощником. Таким образом, стоит отметить, что указанный дом заказала компания, которая принадлежит партнеру Хомутынника.

ЖК "Император"

ЖК "Император"

ostrov82.com

Добавим, что Астион раньше был помощником нардепа и сейчас входит во фракцию "Відродження" в Днепропетровском облсовете. До недавнего времени Хомутынник и Астион были партнерами по агробизнесу в Dnipro Agro Group, но около года назад на бумаге они разделили сферы влияния.

ЖК "Император"

ЖК "Император"

ostrov82.com

ЖК "Император"

ЖК "Император"

ostrov82.com

Как сообщал OBOZREVATEL:

Элитная квартира представляет собой трехкомнатный пентхаус с видом на море и горы площадью 129,8 квадратных метров.

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Тема
Аннексия Крыма
Персоны
Владимир ЗеленскийЕлена Зеленская
Место
Украина
Теги
квартираКрым
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