Квартира за 7,5 млн: НАБУ взялось за Лещенко

Национальное антикоррупционное бюро начало расследовать возможное незаконное обогащение депутата Верховной Рады от фракции БПП Сергея Лещенко.

"Открыто производство по ч. 3 ст. 368-2 (незаконное обогащение) Уголовного кодекса", – говорится в материалах Соломенского районного суда, передают "Українські Новини".

В частности, в 2016 году Лещенко получил 7,5 млн гривен дохода, законность получениях которых не подтверждается доказательствами. За эти средства депутат приобрел квартиру в Киеве.

В итоге суд удовлетворил ходатайство НАБУ и предоставил детективам доступ к исправленным электронным декларациям Лещенко за 2015 и 2016 годы, а также к информации об IP-адресах устройств, с которых тот подавал декларации.

Напомним, что Лещенко приобрел квартиру площадью 192 квадратных метра в новостройке в центре Киева. Позже были обнародованы документы на покупку квартиры, в которых указано, что деньги были уплачены со счета в Сбербанке России.

Согласно отчету НАБУ, из необходимых на покупку квартиры 7,5 млн гривен, Лещенко получил 3,7 млн гривен от владелицы "Украинской правды" Алены Притулы, 77 тыс. долларов с депозитов, оформленных на имя своей матери, 150 тыс. гривен – от своей жены Анастасии Топольской и приблизительно 1,7 млн гривен – из личных сбережений.

19 сентября 2016 года НАБУ провело проверку источников финансирования покупки Лещенко квартиры в Киеве и установило, что он имел финансовую возможность для такой покупки.

Как сообщал "Обозреватель", 15 февраля 2017 года Печерский районный суд Киева закрыл "квартирное дело" против Лещенко, не найдя в нем состава преступления.