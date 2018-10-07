Квартира в Trump Tower: у Манафорта в США начали отбирать имущество

В США команда специального прокурора ФБР Роберта Мюллера приступила к конфискации квартиры Пола Манафорта в небоскребе Trump Tower.

Как сообщает Fox News, квартира бывшего руководителя предвыборного штаба президента США Дональда Трампа входит в перечень объектов недвижимости в Нью-Йорке, которую ведомство Мюллера хочет конфисковать по решению суда.

"Команда специального советника Роберта Мюллера в пятницу приступила к конфискации квартиры в Trump Tower, которая принадлежит бывшему главе кампании Трампа Полу Манафорту", - сказано в сообщении.

Также у Манафорта будут конфискованы три банковских счета и один полис страхования жизни.

Пол Манафорт

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре 2017 года Роберт Мюллер выдвинул обвинения Манафорту в отношении отмывания денег и отсутствия регистрации иностранного агента при занятиях лоббистской деятельностью в интересах иностранного правительства.

Ему инкриминировали отмывание денег, неуплату налогов за работу по лоббированию, в частности, интересов "Партии регионов" экс-президента Украины Виктора Януковича. 30 октября он сдался Федеральному бюро расследований.

Потом Мюллер выдвинул новые обвинения в рамках расследования возможного вмешательства России в американские выборы. 21 августа Манафорта признали виновным по части обвинений.