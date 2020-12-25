Квартира к Новому году: 'Глобус Банк' объявил месяц выгодной ипотеки

"Глобус Банк" запустил выгодные условия ипотечного кредита к Новому году. Воспользоваться возможностью купить квартиру значительно дешевле можно в течение чуть больше месяца, с 21 декабря по 31 января. Об этом сообщает сайт банка.

"На Новый год новую квартиру можно купить дешевле. В честь праздников Глобус Банк снизил процентные ставки на ипотечные кредиты сроком на 3 и 5 лет. Только с 21.12.2020 по 31.01.2021 в банке действуют специальные условия сотрудничества со строительной компанией "Интеграл-Буд", – сообщили в "Глобус Банке".

Кроме того, снижен размер обязательного первоначального взноса, который в рамках акции составляет от 10%. А возвращать ипотеку можно до 20 лет.

Подыскать новую квартиру и рассчитать стоимость кредита поможет интерактивная ипотечная карта банка, а все условия можно увидеть здесь .