"Квартал 95" высмеял предпринимателей, которые пикетировали его концерт. Видео
В "Студии Квартал-95" высмеяли предпринимателей, которые 22 декабря пришли пикетировать их концерт.
"Во время сьемок новогоднего концерта "Вечернего квартала" под зданием Дворца Украина протестовали представители малого бизнеса. То есть концерт был и во дворце и вне его стен", – заявил актер студии Сергей Казанин в одном из номеров шоу "Чисто News".
В то же время в студии добавили, что пикеты ФЛП длятся не один день и за это время на митингах "они заработали больше, чем обещал им президент Владимир Зеленский".
"Скажу откровенно. Так как по закону зрительный зал был заполнен лишь наполовину, это первый случай в истории "Квартала", когда людей на улице было больше, чем внутри", – резюмировал Казанин.
Напомним, возле дворца "Украина" в Киеве перед началом выступления "Вечернего квартала" 22 декабря прошла акция протеста предпринимателей.
Они постоянно включали песню "Нас бьют, мы летаем", которую Зеленский в своем время исполнял на одном из выступлений "Вечернего квартала". Организаторы митинга требовали разрешить предпринимателям работать во время карантина.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Президент Украины Владимир Зеленский 24 ноября анонсировал введение налоговых каникул для физлиц-предпринимателей на время карантина и одноразовую выплату 8 тысяч гривен. Это может привести к потерям бюджета в размере до 26,8 млрд грн (при условии трехмесячных каникул и полного закрытия ФЛП), ускоренному росту цен и подорожанию доллара.
Также Зеленский заявил, что украинцам аннулируют налоговый долг, если его сумма меньше 3,06 тысяч гривен. Новшество затронет почти 4 млн украинцев. При этом год страна может закончить с бюджетным дефицитом в 150 млрд грн.
Участники движения "SaveФОП", которое возглавляет Сергей Доротич, не раз проводили митинги. В начале декабря демонстранты несколько дней устраивали митинги под зданием Верховной Рады с требованием не вводить учет оборотов через кассовые аппараты и программные РРО.
15 декабря на Майдане Незалежности в Киеве произошли стычки с правоохранителями, когда они зачистили площадь от палаток, установленных предпринимателями без согласования.