"Квартал 95" высмеял предпринимателей, которые пикетировали его концерт. Видео

В "Студии Квартал-95" высмеяли предпринимателей, которые 22 декабря пришли пикетировать их концерт.

"Во время сьемок новогоднего концерта "Вечернего квартала" под зданием Дворца Украина протестовали представители малого бизнеса. То есть концерт был и во дворце и вне его стен", – заявил актер студии Сергей Казанин в одном из номеров шоу "Чисто News".

В то же время в студии добавили, что пикеты ФЛП длятся не один день и за это время на митингах "они заработали больше, чем обещал им президент Владимир Зеленский".

"Скажу откровенно. Так как по закону зрительный зал был заполнен лишь наполовину, это первый случай в истории "Квартала", когда людей на улице было больше, чем внутри", – резюмировал Казанин.

Напомним, возле дворца "Украина" в Киеве перед началом выступления "Вечернего квартала" 22 декабря прошла акция протеста предпринимателей.

Они постоянно включали песню "Нас бьют, мы летаем", которую Зеленский в своем время исполнял на одном из выступлений "Вечернего квартала". Организаторы митинга требовали разрешить предпринимателям работать во время карантина.

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