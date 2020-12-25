"Квартал 95" высмеял предпринимателей, которые пикетировали его концерт. Видео

Роман Груша
Роман Груша
Экономика
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'Квартал 95' высмеял предпринимателей, которые пикетировали его концерт. Видео

В "Студии Квартал-95" высмеяли предпринимателей, которые 22 декабря пришли пикетировать их концерт.

"Во время сьемок новогоднего концерта "Вечернего квартала" под зданием Дворца Украина протестовали представители малого бизнеса. То есть концерт был и во дворце и вне его стен", – заявил актер студии Сергей Казанин в одном из номеров шоу "Вечерний квартал".

В то же время в студии добавили, что пикеты ФЛП длятся не один день и за это время на митингах "они заработали больше, чем обещал им президент Владимир Зеленский".

"Скажу откровенно. Так как по закону зрительный зал был заполнен лишь наполовину, это первый случай в истории "Квартала", когда людей на улице было больше, чем внутри", – резюмировал Казанин.

Напомним, возле дворца "Украина" в Киеве перед началом выступления "Вечернего квартала" 22 декабря прошла акция протеста предпринимателей.

Они постоянно включали песню "Нас бьют, мы летаем", которую Зеленский в своем время исполнял на одном из выступлений "Вечернего квартала". Организаторы митинга требовали разрешить предпринимателям работать во время карантина.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Президент Украины Владимир Зеленский 24 ноября анонсировал введение налоговых каникул для физлиц-предпринимателей на время карантина и одноразовую выплату 8 тысяч гривен. Это может привести к потерям бюджета в размере до 26,8 млрд грн (при условии трехмесячных каникул и полного закрытия ФЛП), ускоренному росту цен и подорожанию доллара.

  • Также Зеленский заявил, что украинцам аннулируют налоговый долг, если его сумма меньше 3,06 тысяч гривен. Новшество затронет почти 4 млн украинцев. При этом год страна может закончить с бюджетным дефицитом в 150 млрд грн.

  • Участники движения "SaveФОП", которое возглавляет Сергей Доротич, не раз проводили митинги. В начале декабря демонстранты несколько дней устраивали митинги под зданием Верховной Рады с требованием не вводить учет оборотов через кассовые аппараты и программные РРО.

  • 15 декабря на Майдане Незалежности в Киеве произошли стычки с правоохранителями, когда они зачистили площадь от палаток, установленных предпринимателями без согласования.

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