Кушнирук объяснил, в чем опасность заниженных тарифов на электроэнергию для населения

Правительство должно как можно скорее ликвидировать перекрестное субсидирование на рынке электроэнергии и привести тарифы для бытовых потребителей на адекватный рыночному уровень.

Об этом в эфире телеканала "Еспресо" заявил экономист Борис Кушнирук (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Очевидно, что мы затянули с тем, чтобы начать выравнивать тарифы по электроэнергии для населения по промышленности. Фактически мы продолжаем очень печальную практику, которая тянется еще с советских времен, так называемого перекрестного субсидирования, когда за счет завышенных цен для промышленности мы дотируем, сохраняем заниженные цены для населения. И понятно, что это продолжаться бесконечно не может", – отметил Кушнирук.

Он отметил, что для населения тарифы на электроэнергию в Украине пока самые низкие не только среди стран ЕС, но и соседних России, Молдовы и Беларуси.

Однако низкие тарифы для населения по сути компенсируются высокими тарифами для промышленных потребителей, негативно влияют на экономику и конкурентоспособность украинских производителей.

"Учитывая, что нам нужно за счет чего-то держать если не баланс, то что-то, что бы напоминало баланс между расходами и доходами от продажи электроэнергии, нам приходится поднимать тарифы для промышленности. Ну кто-то же должен заплатить. Сейчас за это платит промышленность", – добавил экономист.

Напомним, тарифы на электроэнергию для населения не пересматривались с марта 2017 года. Они составляют 0,9 грн/кВт ч в первые 100 кВт ч и 1,68 грн/кВт ч при другом объеме месячного потребления, что в более чем в четыре раза меньше, чем средний тариф в Европе.

По данным Министерства энергетики, тариф для населения в декабря 2020 года даже не покрывает расходы на доставку электроэнергии от электростанций до конечных потребителей.

Ежегодные дотации из-за заниженных тарифов на электроэнергию для населения достигли 65-70 млрд грн.

Ликвидацию перекрестного субсидирования на рынке электроэнергии поддержал Секретариат Энергетического сообщества и Европейская комиссия. Эксперты отметили, что от решения по тарифам зависит дальнейшая финансовая поддержка Украины от МВФ.