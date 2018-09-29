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МирСпорт

Курсу биткоина прогнозируют очередной взрыв: прогноз аналитиков

1.5тЧитать материал на украинском

Курс биткоин может взлететь из-за постепенного входа на рынок крупных инвесторов. Уже сейчас многие компании рассматривают для себя такую возможность.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Финансовый консультант Алексей Половинкин считает, что следующая волна будет более значительной. В конце прошло года курс биткоина перешел отметку $20 тыс., а затем обвалился до более $4 тыс. за монету. Следующая волна, прогнозирует Половинкин, поднимет стоимость "монеты" до $40 тыс.

Это мнение разделяют далеко не все эксперты финансовых рынков. Единственный фактор, основываясь на котором можно стоить прогнозы – возможная легализация биткоина и использование криптовалют крупными компаниями в качестве инвестиционного инструмента. Как заявляет основатель банка Galaxy Digital Майк Новограц, сейчас именно такая тенденция и наблюдается на рынке. "Сейчас мы наблюдаем вход институциональных инвесторов в рынок", — сказал он, уточнив что массовое принятие криптовалют неизбежно приведет к росту цен цифровых активов.

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Финансист Владимир Мазуренко предполагает: в ближайшее время значительных колебаний ждать не стоит. Более того, эксперт считает, что в будущем появятся новые криптовалюты, выпускать которые будут центробанки. Тогда, действительно, есть возможность, что новые технологии позволят реформировать существующую денежную систему. Но, как заявляет Мазуренко, очень маловероятно, что эту нишу займет биткоин.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Украине разрабатывают законопроект, который должен урегулировать оборот криптовалют в стране. Пока что Национальный банк вместе с регулятором финансового рынка, Минфином и профильными экспертами изучают вопрос. Чиновники пришли к выводу: украинцы майнят законно.

Читайте все новости по теме "Криптовалюты" на OBOZREVATEL.

Тема
Криптовалюты
Место
Украина
Объекты
курс валюткриптовалюта
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