Курс валют в Украине: доллар подорожал, а евро упал в цене
Нацбанк установил официальный курс гривни к доллару на уровне 28,34 грн. Таким образом американская валюта выросла в цене на 1 копейку. Стоимость евро за сутки снизилась на 9 копеек – до 33,23 грн.
Об этом говорится на официальном сайте НБУ.
Курс НБУ на 5 октября
1 доллар США – 28,34 грн (+1 коп.);
1 евро – 33,23 грн (-9 коп.).
*Национальный банк Украины публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу население покупать валюту не может.
Курс валют в банках
Доллар:
Покупка – 28,25 грн/$;
Продажа – 28,45 грн/$.
Евро:
Покупка – 32,85 грн/€;
Продажа – 33,35 грн/€.
Курс валют в обменниках
Доллар:
Покупка – 28,38 грн/$;
Продажа – 28,46 грн/$.
Евро:
Покупка – 33,28 грн/€;
Продажа – 33,38 грн/€.
Курс валют на черном рынке
Доллар:
Покупка – 28,4 грн/$;
Продажа – 28,45 грн/$.
Евро:
Покупка – 33,12 грн/€;
Продажа – 33,2 грн/€.
Что будет с курсом доллара в 2021 году
Аналитики ухудшили прогноз среднегодового курса гривни в 2021 году до 28,4 грн/$ по сравнению с 27,4 грн/$ в майском прогнозе. И пока мировые аналитики ожидают курс чуть больше 28 грн, украинские власти уверены, что доллар в среднем будет стоить в следующем году около 29,1 грн/$.
Аналитик Владимир Мазуренко, в свою очередь, уверен, что доллар в 2021-м может в некоторые дни дойти до 30 грн.
Аналитик Егор Комов уверен, что курс будет колебаться в следующем году возле уже привычной отметки в 27 грн/$.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине курс доллара в течение октября может прибавить около 65 копеек в цене и перейти психологическую отметку в 29 грн/$.