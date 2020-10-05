Курс валют в Украине: доллар подорожал, а евро упал в цене

Нацбанк установил официальный курс гривни к доллару на уровне 28,34 грн. Таким образом американская валюта выросла в цене на 1 копейку. Стоимость евро за сутки снизилась на 9 копеек – до 33,23 грн.

Об этом говорится на официальном сайте НБУ.

Курс НБУ на 5 октября

1 доллар США – 28,34 грн (+1 коп.);

1 евро – 33,23 грн (-9 коп.).

*Национальный банк Украины публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу население покупать валюту не может.

Курс валют в банках

Доллар:

Покупка – 28,25 грн/$;

Продажа – 28,45 грн/$.

Евро:

Покупка – 32,85 грн/€;

Продажа – 33,35 грн/€.

Курс валют в обменниках

Доллар:

Покупка – 28,38 грн/$;

Продажа – 28,46 грн/$.

Евро:

Покупка – 33,28 грн/€;

Продажа – 33,38 грн/€.

Курс валют на черном рынке

Доллар:

Покупка – 28,4 грн/$;

Продажа – 28,45 грн/$.

Евро:

Покупка – 33,12 грн/€;

Продажа – 33,2 грн/€.

Что будет с курсом доллара в 2021 году

Аналитики ухудшили прогноз среднегодового курса гривни в 2021 году до 28,4 грн/$ по сравнению с 27,4 грн/$ в майском прогнозе. И пока мировые аналитики ожидают курс чуть больше 28 грн, украинские власти уверены, что доллар в среднем будет стоить в следующем году около 29,1 грн/$.

Аналитик Владимир Мазуренко, в свою очередь, уверен, что доллар в 2021-м может в некоторые дни дойти до 30 грн.

Аналитик Егор Комов уверен, что курс будет колебаться в следующем году возле уже привычной отметки в 27 грн/$.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине курс доллара в течение октября может прибавить около 65 копеек в цене и перейти психологическую отметку в 29 грн/$.