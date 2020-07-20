Курс валют в Украине держит урожай, – экономист

Татьяна Гайжевская Экономика 22:00, 20.07.2020 Обновлено: 23:03, 20.07.2020

Большие объемы экспорта зерновых культур являются важным фактором удержания курса валют в Украине.

Такое мнение в эфире телеканала Obozrevatel TV высказал председатель Нацсовета экономического развития Алексей Дорошенко. "Мы экспортируем 70% того, что выращиваем. За прошлый год мы собрали рекордный за все годы независимости Украины урожай. Чем больше продадим, тем больше валюты придет в нашу страну, тем ниже будет курс, тем стабильнее будет экономика", – подчеркнул он.

Экономист добавил, что рекордные продажи зерновых позволяют пополнять оборотные средства предприятий. Также существует прямая зависимость между этими объемами и размером золотовалютных резервов Национального банка Украины.

Дорошенко добавил, что на сегодняшний день очевидно, что опасения относительно возможной нехватки продовольствия в Украине и мире безосновательны и, соответственно, нет необходимости во введении ограничений на экспорт вроде тех, которые действовали до 1 июля текущего года.

"Если в марте этого года в мире говорили об угрозе нехватки продовольствия, то уже в апреле цена пошла вниз. В мае прогнозировали рекордные урожаи. Более чем достаточно не только для удовлетворения внутренних потребностей, но и для экспорта", – заверил экономист.

Как писал OBOZREVATEL, 13 июля доллар США стоил в Украине менее 27 гривен. Справочный курс доллара составил 26,95 гривен, евро – 30,39 гривен.

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