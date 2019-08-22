Доллар остановится после "качелей": аналитик рассказал, чего ждать украинцам

В ближайшее время курс валют сохранит устойчивость и будет колебаться в районе 25,2 грн/$

Такой прогноз дал в комментарии OBOZREVATEL руководитель отдела аналитики Forex Club в Украине Андрей Шевчишин.

"Курс гривни практически не меняется, и с утра в четверг она торгуется на уровне 25,16 грн за доллар. Такая динамика украинской валюты наблюдается на фоне заявлений властей страны о том, что энергетическая система Украины способна функционировать без поставок ядерного топлива из России", – сказал Шевчишин.

По его словам, вероятно, в ближайшей перспективе гривна сохранит стабильность и продолжит двигаться вблизи отметки 25,2 грн за доллар.

Ранее курс валют сильно колебался. Сначала он упал до минимума в районе 24,6-24,7 грн/$, а потом поднялся до 25,6 грн/$. Сейчас стабилизировался в районе 25,2 грн/$.

Курс гривни будет стабильным 24tv.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2019 году средний курс доллара составит 29,08 грн/$, говорится в опубликованном Министерством экономического развития и торговли консенсус-прогнозе.

В декабре американская валюта будет продаваться уже по 30,42 грн/$. Так, в 2020 году средний курс составит 30,9 грн/$ (в декабре – 32 грн/$), в 2021-м доллар может подорожать до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ в конце периода).

При этом в Украине гривня в среду, 31 июля, в банках пробила психологическую отметку. В частности, средний курс гривни к американской валюте в покупке был установлен на уровне 24,78 грн/$.

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