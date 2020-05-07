Доллар и евро синхронно упали: в Украине установлен новый курс валют

Официальный курс доллара на 7 мая Национальный банк установил на уровне 26,93 грн/$, что на 4 копейки ниже, чем днем ранее. Евро при этом установлен на отметке 29,10 грн/€. Таким образом, он снизился на 16 копеек.
Об этом сказано на сайте НБУ.
Курс НБУ на 7 мая
100 долларов США – 2693 грн
100 евро – 2910 грн
Курс доллара НБУ
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Курс евро НБУ
Скриншот
*Национальный банк публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу НБУ население покупать валюту не может.
Курс валют в банках
Доллар
Покупка – 26,8 грн/$
Продажа – 27,03 грн/$
Курс доллара в банках
Скриншот
Евро
Покупка – 28,75 грн/€
Продажа – 29,3 грн/€
Курс евро в банках
Скриншот
Курс валют в обменниках
Доллар
Покупка – 27,00 грн/$
Продажа – 27,28 грн/$
Евро
Покупка – 28,88 грн/€
Продажа – 29,43 грн/€
Курс доллара и евро в обменниках
Скриншот
Курс валют на черном рынке
Доллар
Покупка – 26,97 грн/$
Продажа – 27,05 грн/$
Курс доллара на черном рынке
Скриншот
Евро
Покупка – 28,97 грн/€
Продажа – 29,10 грн/€
Курс евро на черном рынке
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Как сообщал OBOZREVATEL, НБУ установил официальный курс доллара на 6 мая на уровне 26,97 грн/$. Евро – на отметке 29,26 грн/€.
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