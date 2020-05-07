Доллар и евро синхронно упали: в Украине установлен новый курс валют

Официальный курс доллара на 7 мая Национальный банк установил на уровне 26,93 грн/$, что на 4 копейки ниже, чем днем ранее. Евро при этом установлен на отметке 29,10 грн/€. Таким образом, он снизился на 16 копеек.

Об этом сказано на сайте НБУ.

Курс НБУ на 7 мая

100 долларов США – 2693 грн

100 евро – 2910 грн

Курс доллара НБУ Скриншот

Курс евро НБУ Скриншот

*Национальный банк публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу НБУ население покупать валюту не может.

Курс валют в банках

Доллар

Покупка – 26,8 грн/$

Продажа – 27,03 грн/$

Курс доллара в банках Скриншот

Евро

Покупка – 28,75 грн/€

Продажа – 29,3 грн/€

Курс евро в банках Скриншот

Курс валют в обменниках

Доллар

Покупка – 27,00 грн/$

Продажа – 27,28 грн/$

Евро

Покупка – 28,88 грн/€

Продажа – 29,43 грн/€

Курс доллара и евро в обменниках Скриншот

Курс валют на черном рынке

Доллар

Покупка – 26,97 грн/$

Продажа – 27,05 грн/$

Курс доллара на черном рынке Скриншот

Евро

Покупка – 28,97 грн/€

Продажа – 29,10 грн/€

Курс евро на черном рынке Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, НБУ установил официальный курс доллара на 6 мая на уровне 26,97 грн/$. Евро – на отметке 29,26 грн/€.

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