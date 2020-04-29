Доллар дешевеет несколько дней подряд: новый курс валют в Украине

Нацбанк установил справочный курс доллара на 29 апреля на отметке 27,04 грн. Таким образом он снизился на 6 копеек за сутки. Евро при этом зафиксирован на уровне 29,42 грн – вырос на 1 копейку.
Курс Нацбанка на 29 апреля
100 долларов США – 2704 грн
100 евро – 2942 грн
*Национальный банк публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу НБУ население покупать валюту не может.
Курс доллара НБУ
Скриншот
Курс евро НБУ
Скриншот
Курс валют в украинских банках
Доллар
Покупка – 27,15 грн/$
Продажа – 27,20 грн/$
Курс доллара в банках
Скриншот
Евро
Покупка – 29,46 грн/€
Продажа – 29,51 грн/€
Курс евро в банках
Скриншот
Курс валют в украинских обменниках
Доллар
Покупка – 27,15 грн/$
Продажа – 27,20 грн/$
Курс доллара в обменниках
Скриншот
Евро
Покупка – 29,46 грн/€
Продажа – 29,51 грн/€
Курс евро в обменниках
Скриншот
Курс валют на черном рынке
Доллар
Покупка – 27,15 грн/$
Продажа – 27,2 грн/$
Курс доллара на черном рынке
Скриншот
Евро
Покупка – 29,25 грн/€
Продажа – 29,32 грн/€
Курс евро на черном рынке
Скриншот
Как сообщал OBOZREVATEL, 28 апреля НБУ установил справочный курс валют на таком уровне:
доллар – 27,10 грн;
евро – 29,41 грн.
В Украине курс доллара после решения Национального банка снизить учетную ставку с 10 до 8% будет торговаться около отметки в 27 грн/$.
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