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29 апреля • обновлено в 08:42
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Доллар дешевеет несколько дней подряд: новый курс валют в Украине

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Нацбанк установил справочный курс доллара на 29 апреля на отметке 27,04 грн. Таким образом он снизился на 6 копеек за сутки. Евро при этом зафиксирован на уровне 29,42 грн – вырос на 1 копейку.

Курс Нацбанка на 29 апреля

100 долларов США – 2704 грн

100 евро – 2942 грн

*Национальный банк публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу НБУ население покупать валюту не может.

Курс доллара НБУ

Курс доллара НБУ

Скриншот

Курс евро НБУ

Курс евро НБУ

Скриншот

Курс валют в украинских банках

Доллар

Покупка – 27,15 грн/$

Продажа – 27,20 грн/$

Курс доллара в банках

Курс доллара в банках

Скриншот

Евро

Покупка – 29,46 грн/€

Продажа – 29,51 грн/€

Курс евро в банках

Курс евро в банках

Скриншот

Курс валют в украинских обменниках

Доллар

Покупка – 27,15 грн/$

Продажа – 27,20 грн/$

Курс доллара в обменниках

Курс доллара в обменниках

Скриншот

Евро

Покупка – 29,46 грн/€

Продажа – 29,51 грн/€

Курс евро в обменниках

Курс евро в обменниках

Скриншот

Курс валют на черном рынке

Доллар

Покупка – 27,15 грн/$

Продажа – 27,2 грн/$

Курс доллара на черном рынке

Курс доллара на черном рынке

Скриншот

Евро

Покупка – 29,25 грн/€

Продажа – 29,32 грн/€

Курс евро на черном рынке

Курс евро на черном рынке

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 апреля НБУ установил справочный курс валют на таком уровне:

  • доллар – 27,10 грн;

  • евро – 29,41 грн.

В Украине курс доллара после решения Национального банка снизить учетную ставку с 10 до 8% будет торговаться около отметки в 27 грн/$.

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Автор
Валентина Гембарская Валентина Гембарская
Тема
Курс валют
Место
Украина
Теги
курс валют доллар евро гривня
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